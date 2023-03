Matthijs de Ligt ziet vrachtwagen vol chocola aan zijn neus voorbijgaan

Dinsdag, 14 maart 2023 om 12:23 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:26

Yann Sommer is een man van zijn woord. De doelman van Bayern München, geboren in het Zwitserland van Lindt en Toblerone, had Matthijs de Ligt een vrachtwagen vol Zwitserse chocola beloofd na diens defensieve ingreep tegen Paris Saint-Germain woensdag (2-0 winst). Die kwam er ook daadwerkelijk: afgelopen donderdag stond er een bestelwagen vol zoetigheid voor het trainingscomplex van Bayern.

Te quiero mucho Yann Sommer https://t.co/IaIFM1fuuG — Valen???? (@_vbayern) March 14, 2023

De bestuurder kreeg, zo weet Münscher krant Merkur, echter geen toegang. Hij besloot daarop door te rijden naar de plaatselijke voedselbank, waar werd besloten om de ruim 700 kilo aan chocolade te verdelen onder de bevolking van München. De Ligt ziet zo in het gunstigste scenario een paar blokjes van de zoetigheid terug. Sommer houdt er in ieder geval een memorabel kiekje aan over.