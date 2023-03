Veel belangstelling voor gepasseerd PSV-duo: ED weet wat Teze kan opleveren

Dinsdag, 14 maart 2023 om 11:47 • Wessel Antes

Armando Obispo en Jordan Teze liggen nog altijd goed in de markt, zo meldt het Eindhovens Dagblad. De gepasseerde verdedigers liggen beiden nog vast tot medio 2025, maar het lijkt er niet op dat het duo op korte termijn zal terugkeren in de basiself van PSV. Toch kunnen de Eindhovenaren volgens journalist Rik Elfrink rekenen op veel internationale belangstelling voor Obispo en Teze. PSV zou bij een eventuele verkoop mikken op meerdere miljoenen.

Volgens bronnen van het Eindhovens Dagblad was er afgelopen winter een buitenlandse club bereid om acht miljoen euro te betalen voor Teze. PSV ontkent echter een officieel bod te hebben ontvangen voor de rechtsback annex centrale verdediger. Volgens Transfermarkt is de 23-jarige Teze momenteel zeven miljoen euro waard. Teze en Obispo kwamen beiden niet in actie tijdens de laatste vijf officiële wedstrijden van PSV. Mocht die situatie zo blijven, vindt er na afloop van dit seizoen een evaluatie plaats.

PSV lijkt bij een zomerse verkoop van het duo echter niet meer de hoofdprijs te kunnen vragen. In Eindhoven zijn Teze en Obispo in het centrum momenteel voorbijgestreefd door Jarrad Branthwaite en André Ramalho. Laatstgenoemde beschikt bij PSV over een contract tot medio 2024. Met Everton proberen de Eindhovenaren een akkoord te sluiten over Branthwaite. Trainer Ruud van Nistelrooij ziet de Engelsman graag definitief overkomen van de nummer vijftien van de Premier League, maar een doorgang is nog niet gevonden.

Maandag werd al bekend dat PSV komende zomer in de markt is voor sc Heerenveen-rechtsback Milan van Ewijk. Daarmee zou Teze er voor de rechtsbackpositie nog een concurrent bij krijgen, terwijl ook Shurandy Sambo nog zal terugkeren van zijn uitleenbeurt aan Sparta Rotterdam. De laatste weken kiest Van Nistelrooij voor Phillipp Mwene als rechtsback. De 29-jarige Oostenrijker ligt, net als Sambo, in Eindhoven nog vast tot medio 2024. Sparta heeft overigens ook een optie tot koop op Sambo.