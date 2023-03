Eden Hazard doorbreekt na maanden de stilte: ‘Ik praat niet met Ancelotti’

Dinsdag, 14 maart 2023 om 11:09 • Tom Rofekamp

Eden Hazard heeft zich na maandenlange radiostilte uitgelaten over zijn penibele situatie bij Real Madrid. In gesprek met het Belgische RTBF vertelt de aanvaller niet of nauwelijks te spreken met trainer Carlo Ancelotti, die hem tot nog toe slechts één keer gebruikte dit kalenderjaar. Hoewel Hazard zegt respect te hebben voor Ancelotti, wil hij niet de illusie wekken dat hij een goede band met hem onderhoudt.

In het interview, dat bijna een uur duurt, spreekt Hazard onder meer over zijn afscheid als Rode Duivel en een eventuele terugkeer in die hoedanigheid (wat hij uitsluit). Ieder onderwerp behandelt hij met een glimlach, tot de kwestie-Ancelotti aan bod komt. "Er is wederzijds respect", begint Hazard nog wel, "maar ik ga niet zeggen dat we met elkaar praten, want dat doen we niet."

De 32-jarige vleugelspits, die bijna vier jaar geleden voor 115 miljoen euro werd overgenomen van Chelsea, kwam dit kalenderjaar nog maar één keer in actie voor de Koninklijke (tegen Cacereño in de Copa del Rey, 0-1 winst). Toch koestert hij geen wrok jegens zijn trainer. "Er zal altijd respect zijn. Zelfs als hij besluit me helemaal niet meer te laten spelen. Ik moet iemand als Carlo Ancelotti respecteren, om wat hij vertegenwoordigt in het voetbal en wat hij heeft bereikt in zijn carrière. Er is geen probleem", beweert Hazard.

Die zegt 'de situatie te accepteren' en er hard aan te werken om deze te veranderen. Hij is dan ook nog altijd vastberaden om te slagen in Madrid. "Ik wil hier graag blijven. Ik heb altijd gedroomd van deze club. Ik wacht alleen op één ding en dat is op het veld bewijzen dat ik nog steeds goed kan voetballen. Zelfs als mensen daaraan twijfelen, maar dat is normaal."