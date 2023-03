KNVB voelt zich machteloos en gaat opnieuw op Gianni Infantino stemmen

Dinsdag, 14 maart 2023 om 11:34 • Davey de Laat • Laatste update: 11:34

Gianni Infantino wordt donderdag voor de tweede keer op rij verkozen tot voorzitter van de FIFA, zo verzekert De Telegraaf dinsdagochtend. De 52-jarige Zwitser is de enige kandidaat en krijgt steun van 211 bonden, waaronder de KNVB. De Nederlandse bond voelt zich machteloos en ziet geen heil in een blanco stem.

Infantino is vastberaden om zijn drie termijnen als voorzitter vol te maken. In dat geval zwaait hij nog tot 2031 de scepter bij de wereldvoetbalbond. Ondanks de vele stemmen is er veel kritiek geweest op onder meer zijn opmerkingen van voorafgaand aan het WK in Qatar. Volgens Infantino zouden er slechts drie doden zijn gevallen tijdens het bouwen van stadions, waar er volgens rapporten van The Guardian minimaal 6500 zijn gestorven.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het feit dat de FIFA het WK voor clubteams in Saoedi-Arabië gaat organiseren valt andermaal niet goed bij Amnesty International, dat vindt dat de FIFA na Qatar wederom blind is voor ‘de gruwelijke mensenrechtenbalans van een golfstaat’. “De bond”, stelt Amnesty-vertegenwoordiger Stephen Cockburn, 'is medeplichtig aan een flagrante vorm van sportswashing – sport gebruiken om een negatieve reputatie te maskeren."

KNVB-voorzitter Just Spee steunt de beslissing om andermaal op Infantino te stemmen, al zou hij het liever anders zien. Tijdens het WK hadden de twee het nog aan de stok vanwege de OneLove-aanvoerdersband die niet gedragen mocht worden. Spee heeft aangegeven in de toekomst meer aandacht te willen zien voor de mensenrechten. Daarnaast zet hij in op een betere relatie van de FIFA met de Europese bonden en verbeteringen van de manier waarop de bond bestuurd wordt. “Je kunt wel hard nee roepen, maar wat dan? Nu zit je aan tafel, en blijf je invloed uitoefenen. Dat is voor het Nederlandse voetbal het beste", aldus Spee.