‘Louis van Gaal was laatst hier en sprak mij aan, dat vond ik echt mooi’

Dinsdag, 14 maart 2023 om 11:00 • Wessel Antes • Laatste update: 11:24

Komende woensdag staat er een historische wedstrijd tussen AZ Onder 19 en Real Madrid Onder 19 op het programma. De Alkmaarders staan voor het eerst in de clubhistorie in de kwartfinale van de UEFA Youth League, terwijl de Koninklijke het prestigieuze jeugdtoernooi sinds de oprichting in 2013 al eenmaal won (2020). De zeventienjarige Kees Smit, die zich met een wereldgoal op de kaart zette tijdens de 0-3 uitzege op Barcelona, stelt zich dapper op richting de belangrijkste wedstrijd in zijn carrière tot dusver. “Natuurlijk voel ik een beetje spanning, maar ik heb er vooral veel zin in!”

Smit, international van Nederland Onder 17, is een van de jongste spelers in de Youth League-selectie van AZ. De in Heiloo geboren middenvelder is echt gegroeid in het toernooi. “Ik had voor het seizoen begon niet direct verwacht dat ik veel zou spelen in de Youth League, maar ik ben blij dat ik al zoveel mooie wedstrijden heb mogen spelen. Tegen Eintracht Frankfurt (5-0, red.) en Barcelona was ik basisspeler. Die wedstrijden gingen goed, dus daardoor heb ik mijn plek nu wel verdiend. Nu is het aan mij om te laten zien dat ik elke wedstrijd hoor te spelen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Hoewel de rechtspoot met AZ eerder al wel toernooien speelde in het buitenland, is alles nu nóg professioneler. De jonge talenten krijgen op deze manier een voorproefje op wat er later wellicht te wachten staat. “Het is allemaal nieuw en dat maakt het ook leuk. Uiteindelijk zijn dit wel de wedstrijden die je wil spelen.” De jongere generatie in Alkmaar blijkt ondanks de nieuwste technologieën nog altijd van de ouderwetse gezelligheid te zijn. “Ik trek veel op met Enoch Mastoras, Dave Kwakman en Tom Kerssens. Wat wij het liefst doen in het hotel? Een potje kaarten!”

De wedstrijd tegen Barcelona was zeer speciaal voor Smit, die altijd heeft genoten van clubiconen Lionel Messi en Andrés Iniesta. Gevraagd naar één woord om het duel in het Estadi Johan Cruyff te omschrijven reageert de middenvelder zonder twijfel: “Fantastisch!” De beelden zullen bij menig voetballiefhebber nog vers op het netvlies staan. Smit ontving de bal rond de middellijn na een hakje van teamgenoot Mexx Meerdink, zag de keeper voor zijn doel staan en dacht niet na: 0-1 AZ. Een bal die hij naar eigen zeggen niet snel meer op deze manier gaat raken.

“Ik kon zelf nauwelijks geloven dat de bal er in ging”, blikt de trotse Smit terug, om vervolgens goudeerlijk naar de toekomst te kijken. “Ik denk niet dat ik zo’n doelpunt vaker ga maken. Ik had hiervoor al wel eens een poging gewaagd, maar die ging op de lat. Deze was natuurlijk perfect, ook door het moment. Wellicht dat ik nu wat vaker ga kijken waar de keeper staat!” Sinds zijn doelpunt krijgt Smit voor het eerst echt media-aandacht. Zo was de wereldgoal te zien in het programma Veronica Offside. “Dat is wel even wennen natuurlijk, maar omdat het positief is, is dat alleen maar mooi. Ooit ga ik wellicht de andere kant zien en dat hoort er ook wel bij.”

Smit ontving één compliment dat hem altijd zal bijblijven. Terwijl hij nietsvermoedend in de gym bezig was aan zijn oefeningen, kwam voormalig bondscoach Louis van Gaal binnen. De spraakmakende Amsterdammer was aanwezig bij AZ vanwege zijn rol als ere-ambassadeur bij Spieren voor Spieren en kon het niet laten om nog even langs te gaan bij de talenten. “Louis van Gaal was laatst hier en hij sprak mij aan. Hij vertelde dat hij mijn doelpunt had gezien en complimenteerde me, dat vond ik echt mooi”, aldus Smit.

Bij AZ’s Youth League-selectie staat Jan Sierksma als hoofdtrainer aan het roer. De 38-jarige Fries wordt ondersteund door voormalig profvoetballers Nick van der Velden en Ron Vlaar, die in hun spelersloopbaan veel (internationale) ervaring op hebben gedaan. Smit merkt dat dagelijks op. “Zij hebben alles al meegemaakt. Ik vind het fijn dat zij erbij zijn. Als zulke ex-profvoetballers iets tegen je zeggen neem je dat direct van ze aan. Zij weten waar ze over praten!” Vlaar scoorde als speler van Feyenoord in 2009 een zelfde soort goal als Smit, tegen de Harkemase Boys (0-5 winst) tijdens een duel in de TOTO KNVB Beker. “Dat wist ik niet en heeft hij niet tegen mij gezegd. Die ga ik terugkijken op YouTube!”

Waar Smit in Barcelona nog moest dansen na zijn doelpunt en de overwinning, ligt de focus nu op een andere Spaanse grootmacht: Barça’s aartsrivaal Real. De jonge AZ’ers hebben tijdens de kwartfinale het thuisvoordeel, waardoor een reis naar Madrid er niet in zit. “De reis naar Spanje was bijzonder, maar nu kunnen er veel supporters komen kijken. Dat kan in ons voordeel zijn. Uiteindelijk willen we zo ver mogelijk komen, dus wellicht is dit juist gunstig.” De Madrilenen kunnen zich opmaken voor een regenachtig AFAS Trainingscomplex, terwijl het in de Spaanse hoofdstad woensdag negentien graden en zonnig is. “Laten we hopen dat het ons helpt”, lacht Smit.

De Alkmaarders maken zich langzaamaan op voor een van de grootste jeugdwedstrijden in de clubhistorie. Binnen de spelersgroep beseft men dat het bijzonder wordt, zo concludeert Smit. “Iedereen heeft er zin in, er wordt veel over gesproken.” De middenvelder denkt dat de spelers van Real op hun hoede zullen zijn. “Qua naam zullen ze ons misschien onderschatten, maar als ze de wedstrijd tegen Barcelona hebben geanalyseerd waarschijnlijk niet.” Zelf heeft hij de laatste wedstrijd van Real (tegen RB Salzburg, 3-1 winst.) ook bekeken. “Wat mij op is gevallen is dat ze veel individuele kwaliteiten hebben, het zijn allerlei verschillende type spelers. Het is wel echt een goed team, het wordt een lastige pot.”

De Youth League is de afgelopen tien jaar voor veel grote spelers het eerste Europese podium geweest. Zo speelden onder meer Christopher Nkunku, Phil Foden, João Félix, Rafael Leão en Matthijs de Ligt wedstrijden in het jeugdtoernooi. Ooit hoopt Smit, die onlangs al drie wedstrijden speelde voor Jong AZ in de Keuken Kampioen Divisie, net als zijn voorgangers te schitteren in de Champions League. “Natuurlijk heb ik daar wel al van gedroomd, maar voor dat zover is heb ik nog aardig wat stapjes te gaan. Uiteindelijk is dat wel een van de ultieme doelen.” De wedstrijd tussen AZ en Real Madrid begint woensdag om 14.00 uur. Er zullen maar liefst 2.000 toeschouwers aanwezig zijn op het uitverkochte trainingscomplex. Voetbalzone is ook aanwezig voor een reportage en content op sociale media.