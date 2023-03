Recordtransfer AZ lonkt: Karlsson geniet belangstelling uit twee topcompetities

Dinsdag, 14 maart 2023 om 10:37 • Wessel Antes

Jesper Karlsson is hoogstwaarschijnlijk bezig aan zijn laatste maanden als speler van AZ. Transfermarktexpert Fabrizio Romano meldt dinsdagochtend via Twitter dat de 24-jarige Zweed op de radar staat bij clubs uit de Premier League en Serie A. Karlsson, die volgens Transfermarkt zestien miljoen euro waard is, ligt in Alkmaar nog vast tot medio 2026. Daardoor lijken de Alkmaarders te kunnen mikken op een uitgaande recordtransfer.

Momenteel staat het uitgaande record nog op naam van Vincent Janssen, die in juli 2016 voor maar liefst 22 miljoen euro naar Tottenham Hotspur vertrok. Toen Karlsson werd genoemd bij PSV schreef De Telegraaf dat de Alkmaarders deze winter maar liefst twintig miljoen euro eisten. Gezien de goede prestaties van Karlsson in 2023 zal dat bedrag niet lager zijn geworden. De rechtspoot was tijdens de knappe uitzege op Lazio (1-2) vorige week belangrijk met twee assists.

Romano meldt niet welke clubs uit de Serie A en Premier League interesse in Karlsson hebben. Afgelopen zomer hoopte de linksbuiten op een transfer naar het Spaanse Celta de Vigo, maar een akkoord met de club uit LaLiga kwam er niet. Vervolgens bleef Karlsson in het AFAS Stadion, waar hij gedurende de eerste seizoenshelft kampte met een spierblessure. Daardoor miste hij zestien officiële wedstrijden. In 25 officiële wedstrijden voor AZ was Karlsson dit seizoen goed voor acht doelpunten en hetzelfde aantal assists.

De achtvoudig international van Zweden speelt sinds september 2020 voor AZ, dat hem voor 2,6 miljoen euro overnam van Elfsborg. In 115 optredens voor de Alkmaarders liet Karlsson 41 doelpunten en 33 assists noteren. Afgelopen zomer sorteerde AZ alvast voor op een vertrek van de sterspeler door landgenoot Mayckel Lahdo te contracteren. Met Myron van Brederode heeft de club ook nog een alternatief uit de eigen jeugd achter de hand.