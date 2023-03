Marcel van Roosmalen weggestuurd bij NOS Sport na Vandaag Inside-optreden

Marcel van Roosmalen is vorig jaar weggestuurd bij NOS Sport door uitspraken die hij deed bij Vandaag Inside. Dat onthult de journalist annex schrijver in de podcast Weer een Dag met Gijs Groenteman. Van Roosmalen liet zich in Vandaag Inside kritisch uit over Joep Schreuder, 'wat de NOS op zichzelf vond afstralen', zo vertelt hij. "Met Jeroen Stekelenburg voorop, want dat is de barmhartige samaritaan, dat lees ik overal", aldus Van Roosmalen.

Groenteman en Van Roosmalen bespreken in de podcast de misstanden op de redactie van NOS Sport. Laatstgenoemde wil daarbij dolgraag een misverstand uit de wereld helpen. "Er wordt gezegd: 'Marcel van Roosmalen draagt de leiding van NOS Sport een warm hart toe. Dat is helemaal niet zo. Ik trok gewoon dat stuk (het artikel in de Volkskrant waarin de misstanden bij NOS Sport onthuld werden, red.) in twijfel, de manier waarop het is opgeschreven. Maar die leiding... Die Maarten Nooter en zo, die draag ik helemaal geen warm hart toe! Die man heeft mij ontslagen!"

Van Roosmalen maakte toentertijd namelijk de column Korte Corner voor Studio Voetbal. Zijn optreden in Vandaag Inside werd hem niet in dank afgenomen. "Ze vonden het niet netjes dat ik zei: 'Pak Joep Schreuder zijn perskaart af'. Ze zaten toen denk ik net in de interne verwerking van al het nieuws wat eraan zit te komen. Toen hebben ze met elkaar gezegd: 'Dit kunnen we er niet bij hebben. We moeten om onze bedreigde NOS'ers gaan staan'. Met Jeroen Stekelenburg voorop."

"Want dat is de barmhartige samaritaan, dat lees ik overal", blijft Van Roosmalen vuurspuwen. "Hij neemt het ongelooflijk op voor de slachtoffers. Jeroen Stekelenburg moet je erbij hebben. Op iedere redactie werkt er wel zo'n Florence Nightingale die Jeroen Stekelenburg heet. Hij gaat eromheen staan, gooit z'n body er tussen en hij zegt: 'Ho jongens, het gaat hier om de slachtoffers'. Jeroen Stekelenburg is totaal onschuldig voor mij. Maar in ieder geval: in die sfeer zijn ze ook Joep Schreuder gaan beschermen."

'Bij Talpa zijn ze lang niet zo zuiver als bij de NOS zelf'

Groenteman merkt tot slot op dat Van Roosmalen op freelancebasis voor de NOS werkte en dus niet officieel ontslagen kon worden. Van Roosmalen neemt juist daarom geen gas terug. "Het is eigenlijk wegsturen, en dat is natuurlijk makkelijk, zeker als dat in een 'vervuild kanaal' wordt geuit, zoals ze de concurrentie zien. 'Bij Talpa zijn ze lang niet zo zuiver als bij de NOS zelf'. Dan is het je biezen pakken en dan wordt er een streep gezet door honderd zondagmiddagen die je hebt opgeofferd, die je hebt weggenomen van je gezin. Dan denk je weleens: Ja, waarom heb ik die Korte Corner gedaan?", aldus Van Roosmalen.