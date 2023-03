Van Axel Dongen geeft duidelijkheid over zijn aflopende contract bij Ajax

Dinsdag, 14 maart 2023 om 09:40 • Wessel Antes • Laatste update: 10:20

Amourricho van Axel Dongen wil slagen in de hoofdmacht van Ajax. De achttienjarige buitenspeler loodste Jong Ajax maandagavond met één doelpunt en twee assists naar een 2-6 uitzege op NAC Breda. Na afloop vroeg Voetbalzone-verslaggever Labib Bitchou hem naar zijn contractsituatie, waarna Van Axel Dongen voor de fans van Ajax met een geruststellend antwoord kwam: de aanvoerder van het beloftenelftal wil ondanks zijn aflopende contract blijven bij Ajax.

De in Almere geboren rechtspoot staat in de jeugdopleiding van Ajax al jaren te boek als een toptalent. Van Axel Dongen kreeg onder Erik ten Hag zelfs de kans om te debuteren in de hoofdmacht van de Amsterdammers. Tot nog toe staat hij op drie officiële wedstrijden in Ajax 1, waarin hij goed was voor één assist. Toch heerste er de afgelopen maanden onrust onder een deel van de supporters van Ajax. Het contract van Van Axel Dongen loopt na dit seizoen af, maar hij lijkt te willen blijven in de Johan Cruijff ArenA.

“Mijn doel is sowieso om te slagen bij Ajax”, zo zegt Van Axel Dongen. “Ajax is natuurlijk de mooiste club in Nederland en de beste club om je te laten zien. Op dit moment ben ik gewoon bezig met mezelf en bezig om fit te blijven. Ik wil nu gewoon zoveel mogelijk wedstrijden spelen, dus met dat (zijn aflopende contract, red.) ben ik niet superveel bezig, maar natuurlijk wil ik wel gewoon blijven bij Ajax.” De Amsterdammers zullen wel haast moeten maken met een eventuele contractverlenging. Over iets meer dan drie maanden loopt Van Axel Dongen uit zijn contract. In de afgelopen jaren verscheen hij op de radar bij meerdere Europese topclubs.

Peter Hyballa

NAC-trainer Hyballa was na afloop minder te spreken over het verloop van de avond. De 47-jarige Duitser zag zijn elftal na vijftig minuten met 0-5 achterstaan. Voor de camera van Voetbalzone liet Hyballa zijn onvrede merken. “Verdedigend was het totaal slecht, zoals in vrijwel alle wedstrijden. Alleen deze voorhoede van Ajax is natuurlijk Eredivisie-waardig. Met deze spelers (Francisco Conceição, Lorenzo Lucca en Van Axel Dongen, red.) is het de beste voorhoede in deze divisie. Alleen PEC Zwolle heeft misschien nog hetzelfde niveau en wij konden dat vanavond (maandagavond, red.) heel slecht verdedigen.”