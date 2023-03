Privégesprekken onthullen: Barça-top zag ‘rechtvaardiging’ voor zaak-Negreira

Dinsdag, 14 maart 2023 om 07:49 • Tom Rofekamp • Laatste update: 07:54

El Mundo heeft maandagavond nieuwe details naar buiten gebracht over het corruptieschandaal rondom Barcelona. Volgens de Spaanse kwaliteitskrant hebben enkele van de onderzochte clubpresidenten in privégesprekken gezegd 'een rechtvaardiging' te hebben gezien in de betalingen aan José María Enríquez Negreira. Real Madrid zou volgens hen onrechtmatig bevoordeeld worden door het scheidsrechterskorps in LaLiga. "We betalen voor zelfverdediging", aldus een anonieme (ex-)president van de Catalanen.

De zaak-Negreira siert al wekenlang de krantenkoppen in Spanje. Barcelona wordt ervan verdacht miljoenenbetalingen hebben gedaan aan DASNIL 95 SL, dat in handen is van Negreira, voormalig scheidsrechter en vicevoorzitter van het scheidsrechterscomité van de Spaanse bond. In totaal zou het gaan om een bedrag van zes miljoen euro, gespreid over een periode van 2000 tot 2018. Barcelona is inmiddels aangeklaagd voor corruptie, wat in het ergste geval zou kunnen leiden tot een degradatie uit LaLiga.

El Mundo onthult maandag meer details over de zaak. Enkele van de ondervraagde ex-presidenten, onder wie Sandro Rosell, Josep Maria Bartomeu en Joan Laporta, hebben gezegd het voortrekken van Real Madrid in Spanje tegen te willen gaan. Ook zeiden ze hun hoofdtrainers en grote delen van hun directieteams niets over de betalingen verteld te hebben, 'om ze te beschermen'. Vroegtijdig breken met de betalingen kon volgens de bestuurders niet. Ze zouden gechanteerd worden door de Negreira en wilden voorkomen dat Barça in een groot publiekelijk schandaal terecht zou komen.

Dat is nu alsnog gebeurd. Laporta probeerde de boel zondag echter te nuanceren op Twitter. "Culers, schreef de huidig Barça-president, "blijf kalm. Barça is onschuldig daarvan het beschuldigd wordt en is slachtoffer van een campagne om onze trots te beschadigen. Dat is geen verrassing. We zullen Barça verdedigen en aantonen dat de club onschuldig is. Velen zullen rectificeren."