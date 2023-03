Ajax verwacht uitgaande transfer en maakt werk van komst Tijjani Reijnders

Dinsdag, 14 maart 2023 om 06:53 • Tom Rofekamp • Laatste update: 07:00

Ajax heeft zijn zinnen gezet op de komst van Tijjani Reijnders. Dat bevestigen bronnen binnen de Amsterdamse club aan De Telegraaf. Met het binnenhalen van de AZ-middenvelder wil Ajax voorsorteren op een vertrek van Edson Álvarez, van wie verwacht wordt dat hij komende zomer de deur achter zich dichttrekt. Het lijkt echter geen gemakkelijke klus te worden.

Er is Reijnders inmiddels gevraagd of hij een transfer naar de hoofdstad ziet zitten. Hoewel onbekend blijft wat zijn antwoord daarop was, is wel duidelijk dat Ajax diep in de buidel zal moeten tasten. Reijnders heeft nog een contract tot medio 2027 in Alkmaar en wordt ook begeerd door Napoli, Fiorentina en Atalanta. Ook staat AZ niet te springen om de provinciegenoot te versterken.

De 24-jarige Reijnders maakte al in 2017 zijn debuut voor de Alkmaarders. Dit seizoen beleeft hij echter pas zijn definitieve doorbraak. Vorig jaar kwam hij tot 47 wedstrijden over alle competities, maar werd hij in het merendeel daarvan als invaller gebracht. Een seizoen later is Reijnders een vast gezicht in de basisopstelling. Reijnders staat tot nog toe op veertig duels in deze jaargang, waarin hij zes keer scoorde en achtmaal aangever was. Genoeg voor Ajax om de hengel uit te werpen.

AZ lijkt echter alleen overstag te gaan als Ajax de hoofdprijs op tafel legt. Datzelfde was verleden zomer het geval bij de transfer van Owen Wijndal. AZ wilde zijn toenmalig aanvoerder liever niet naar Amsterdam laten vertrekken, maar ging bij een bod van tien miljoen euro toch overstag. Wijndal heeft zich na een moeizaam begin inmiddels in de basis gevochten bij Ajax, waarvoor hij tot nog toe 21 duels in actie kwam.