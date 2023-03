Memphis maakt grote misser en moet naar kant: Morata wordt reddende engel

Maandag, 13 maart 2023 om 22:58 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:19

Atlético Madrid heeft maandagavond een overwinning voor de poorten van de hel weggehaald. De ploeg van Diego Simeone leek bij Girona na een enorme misser van Memphis Depay genoegen te moeten nemen met een punt, maar zijn vervanger Álvaro Morata bracht in blessuretijd van de tweede helft alsnog de zege binnen: 0-1. Atlético neemt plek drie in LaLiga steviger in handen, terwijl Girona twaalfde staat.

De grootste kans die Atlético voor rust creëerde ontstond in de 23ste minuut. Antoine Griezmann had op links alle vrijheid en gaf een afgemeten voorzet op Memphis. Laatstgenoemde zette een vallende volley in en leek te gaan scoren, maar vuurde over. Nog in de eerste helft kreeg Memphis een nieuwe kans, toen de bal uit de kluts met fortuin voor zijn voeten bleef liggen. De Oranje-international schoot vrij wild over.

Na een uur spelen voerde Simeone een drievoudige wissel door, waarbij Memphis zijn plek moest afstaan aan Morata. De kansen waren na rust voor Girona. Jan Oblak was net op tijd terug in zijn doel om een brutale poging van de middenlijn van David López te keren. De keeper van Atlético reageerde eveneens alert toen Rodrigo Riquelme de bal in kansrijke positie niet goed aannam.

In blessuretijd sloeg Atlético alsnog toe. Ángel Correa tikte bij de eerste paal een hoekschop door, waarna Morata bij de tweede van heel dichtbij intikte. De arbitrage keurde het late doelpunt van de ingevallen spits aanvankelijk af, maar de VAR constateerde na minutenlang beraad dat er géén sprake was van buitenspel: een geldig doelpunt dus, 0-1.