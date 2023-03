Ronald Waterreus kiest voor hoogst opmerkelijk ‘gezamenlijk’ Klassieker-elftal

Maandag, 13 maart 2023 om 22:05 • Wessel Antes

Ronald Waterreus zou momenteel geen enkele speler van Feyenoord kiezen in zijn gemixte Klassieker-elftal. De analist was maandagavond te gast in Rondo en koos in zijn elftal voor elf Ajacieden, met Arne Slot als trainer. Feyenoord gaat komende zondag als koploper naar de Johan Cruijff ArenA toe, maar Waterreus is meer onder de indruk van de selectie van Ajax. Wel is de voormalig doelman fan van Slot.

“Het is ontegenzeggelijk zo dat Slot Feyenoord ver boven hun kunnen laat spelen. Als je de beste trainer bij de beste spelers zou neerzetten, dan winnen ze altijd”, aldus Waterreus, die wel rekening heeft gehouden met de blessure van keeper Justin Bijlow. “Als Bijlow fit zou zijn, zou ik Bijlow wel in de goal zetten.” Collega-analisten Marco van Basten, Rafael van der Vaart en Khalid Boulahrouz kiezen om die reden momenteel ook voor Gerónimo Rulli onder de lat.

Ronald Waterreus legt uit waarom hij elf Ajacieden in zijn elftal zou opstellen.

Op het middenveld kiest Van Basten verrassend genoeg voor Geertruida als controleur. De 22-jarige Rotterdammer maakt de laatste weken juist indruk als centrale verdediger. “Als 6 vond ik hem het beste.” De analist lijkt echter niet helemaal op de hoogte te zijn. “Dat komt omdat ze in de achterhoede problemen hebben, maar normaal is het een middenvelder. Centraal achterin vind ik Timber nog een betere voetballer dan hij.” Geertruida speelde sinds zijn debuut slechts negen wedstrijden als controleur. In zijn overige 131 wedstrijden in de hoofdmacht van Feyenoord was hij altijd verdediger.

Alleen Boulahrouz kiest met Santiago Giménez voor een aanvaller van Feyenoord. Slot wordt door iedere analist gekozen als trainer. Waterreus is lovend over de hoofdtrainer van Feyenoord. “Hij is op dit moment de beste trainer van de Eredivisie, al moet je natuurlijk een beetje oppassen met al die superlatieven. Het is ook niet helemaal eerlijk ten opzichte van Heitinga, want die doet dit werk nu pas een paar maanden, maar Slot heeft bij Feyenoord tot nu toe echt wonderen verricht.” Komende zondag nemen Ajax en Feyenoord het om 14.30 uur tegen elkaar op in een cruciaal duel voor de titelstrijd.

Opstelling Waterreus: Rulli; Rensch, Timber, Bassey, Wijndal; Álvarez, Berghuis, Taylor; Kudus, Tadic, Bergwijn. Trainer: Slot.

Opstelling Van Basten: Rulli; Pedersen, Timber, Trauner, Bassey; Kökçü, Geertruida, Berghuis; Kudus, Tadic, Bergwijn. Trainer: Slot.

Opstelling Boulahrouz: Rulli; Pedersen, Geertruida, Timber, Wijndal; Kökçü, Álvarez, Wieffer; Kudus, Giménez, Bergwijn. Trainer: Slot.

Opstelling Van der Vaart: Rulli; Geertruida, Timber, Bassey, Hartman; Kökçü, Álvarez, Berghuis; Kudus, Tadic, Bergwijn. Trainer: Slot.