Jack van Gelder trekt zich terug; Hélène Hendriks licht situatie toe

Maandag, 13 maart 2023 om 20:44 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:32

Jack van Gelder zoekt voorlopig de luwte op, zo meldt Hélène Hendriks in HLF8. Van Gelder is op maandag vaste gast in het praatprogramma op SBS6, maar laat vanwege alle commotie rond zijn persoon voorlopig verstek gaan. "Jack is nog altijd van harte welkom, maar hij heeft zelf besloten om even wat rust te nemen", zei Hendriks aan het begin van de talkshow.

Van Gelder werd zaterdag in het uitgebreide artikel van de Volkskrant genoemd als een van de presentatoren die zich bij de NOS aan grensoverschrijdend gedrag zou hebben schuldig gemaakt. Van Gelder nodigde collega Aïcha Marghadi in een telefoongesprek uit om bij hem in bad te komen zitten en zou een andere medewerker van de NOS voor 'hoer' hebben uitgemaakt. Afgelopen vrijdag koos Van Gelder nog voor een vlucht vooruit door in HLF8 in te gaan op de beschuldigingen.

Maandag ontbrak Van Gelder dus op zijn vertrouwde plek in HLF8. "Jack van Gelder zit natuurlijk op maandag altijd bij ons om de sport te bespreken", zei Hendriks. "Hij is trouwens van harte welkom. Ik heb uiteraard met hem gesproken. Het is niet omdat hij zich wil verstoppen of niks heeft te zeggen, maar puur omdat wat hij zelf ook zegt: hij kan het voor zijn gevoel toch niet goeddoen."

In de talkshow van vrijdag vertelde Van Gelder over twee incidenten waar hij bij betrokken was. De oud-verslaggever benadrukte dat het om 'misplaatste grappen' gaat en dat hij nooit kwade wil had. In 2011 of 2012 belde collega-presentatrice Marghadi met Van Gelder, die op het moment van het telefoontje in bad zat, zo vertelde hij. "Een opmerkelijk verhaal. Zij vroeg toen of ik haar mentor wilde zijn. En toen zou ik de opmerking hebben gemaakt: als je bij me in bad komt zitten, prima. Nou, dat is voor mij een grap, alleen is dat bij haar behoorlijk hard aangekomen, zo blijkt." Van Gelder erkende dat hij in dezelfde periode in een verhitte discussie een vrouwelijke collega 'hoer, trut of andere bewoordingen' zou hebben toegeschreeuwd. "We zeggen allemaal wel eens wat in een opwelling."

