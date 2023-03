Perez kan zijn ogen niet geloven: ‘Je krijgt plaatsvervangende schaamte’

Kenneth Perez heeft geen goed woord over voor Julio Velázquez. De trainer van Fortuna Sittard ramde tijdens de wedstrijd tegen FC Twente (0-3 nederlaag) meerdere keren met zijn vuist tegen de dug-out, schopte pionnen omver en botvierde zijn woede vervolgens ook nog op elektronische apparatuur. De directie van Fortuna heeft al laten weten in gesprek te gaan met de trainer over de emotionele uitbarstingen van de Spanjaard tijdens wedstrijden.

“Het was een clownshow in Sittard”, zegt Perez bij Voetbalpraat. “Niet alleen de trainer, maar ook zijn assistent-trainer (Jaime Mut, red.). We zijn voorbij het punt dat het grappig is, het is gênant. Je krijgt gewoon plaatsvervangende schaamte als je ernaar zit te kijken. Er zat een man, misschien een EHBO’er, en die keek ook van: ‘Wat is dit voor clown’. Dit is toch bijna onhoudbaar. Als je als bestuurder van Fortuna zo iemand als boegbeeld wil hebben. En dan die kale assist-trainer die een gele kaart kreeg…”

Perez vraagt zich af wie het overzicht binnen de staf van Fortuna houdt om tactisch iets te veranderen in een wedstrijd. “Als je zo opgefokt bent en zo’n hoge bloeddruk hebt… Ik zeg niet dat je per se afscheid moet nemen van zo’n trainer. Als je in gesprek gaat en hem enigszins kunt beteugelen, want ze pakken wel punten. Hij moet dus wel iets goed doen. Je zal het er nooit helemaal uit krijgen. Wij zijn het niet gewend en vinden het wanstaltig."

Reactie Fortuna Sittard

Fortuna verloor met 0-3 van FC Twente en dat kon Velázquez maar moeilijk verkroppen. Technisch manager Sjoerd Ars zag de beelden met lede ogen aan. "We gaan zijn gedrag intern bespreken", liet de technisch manager weten tegenover ESPN. "Dit is iets wat wij niet goedkeuren. Hij heeft een voorbeeldfunctie. De vorige keer (Velázquez liet zich al eens eerder gaan, red.) zijn we daarover ook met hem in gesprek gegaan en uiteraard gaan we dat nu opnieuw doen."

Dat de oefenmeester kwaad werd, kon Ars zich wel voorstellen. Bij Fortuna meende men dat de tweede goal van Twente niet had mogen tellen omdat de bal nog rolde bij een eerder genomen vrije trap. "Ik begrijp de frustratie van Velázquez wel, want die goal had afgekeurd moeten worden, maar dit is niet de manier hoe je het graag ziet. Het is een punt van aandacht. Hij zit vol in zijn woede en frustratie en daar vinden we wat van als club. Dit is niet de norm."