Zwaar teleurgestelde Pogba laat tientallen fans staan: ‘Het spijt me, jongens’

Maandag, 13 maart 2023 om 19:46 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:05

Paul Pogba staat door een nieuwe hamstringblessure opnieuw minimaal enkele weken aan de kant. De middenvelder van Juventus, die al het hele seizoen achtervolgd wordt door fysiek ongemak, raakte zondagochtend op de training opnieuw geblesseerd. "Hij komt deze week zeker niet in actie, dus we zien hem na de interlandperiode pas weer terug”, aldus Juventus-trainer Massimiliano Allegri.

Pogba kwam door een slepende knieblessure op 28 februari pas voor het eerst dit seizoen in actie namens Juventus. De middenvelder deed tegen Torino (4-2 winst) een klein half uur mee en kreeg daarna tegen AS Roma (1-0 verlies) een kwartier speeltijd. Pogba werd vervolgens disciplinair geschorst en miste daardoor de Europa League-wedstrijd tegen SC Freiburg (1-0 winst). Afgelopen zondag lonkte tegen Sampdoria (4-2 winst) nieuwe speelminuten, totdat het op een voorafgaande training misging. "Paul voelde bij het nemen van wat vrije trappen iets aan zijn hamstring en is meteen gestopt", legt Allegri uit.

#Pogba alla richiesta di autografi e selfie: “Scusatemi, non ho la testa”. Molto provato emotivamente ????????@GoalItalia pic.twitter.com/w9jJrFp2Ib — Romeo Agresti (@romeoagresti) March 13, 2023

De teleurstelling bij Pogba over zijn nieuwe blessure is groot, zo liet de Fransman maandag blijken bij het verlaten van het medisch centrum van Juventus. Tientallen supporters hoopten bij de uitgang op een handtekening of foto, maar Pogba stapte direct in een gereedstaande auto. "Het spijt me, maar mijn hoofd staat er op dit moment niet naar", zei Pogba ter verontschuldiging.

Pogba keerde afgelopen zomer terug bij Juventus, dat hem transfervrij terughaalde van Manchester United. In de voorbereiding op het huidige seizoen liep de middenvelder een zware knieblessure op, waarvoor hij geopereerd werd. Het kostte Pogba zeven maanden om zijn rentree te kunnen maken voor Juventus, maar voorlopig kwam hij dus niet verder dan twee invalbeurten.