United gaat ondanks woede Ten Hag akkoord met fikse straf voor Casemiro

Maandag, 13 maart 2023

Manchester United moet het de komende vier wedstrijden doen zonder Casemiro. De 31-jarige sleutelspeler mist daardoor de kwartfinale van de FA Cup tegen Fulham en moet daarnaast de competitieduels met Newcastle United, Brentford en Everton laten schieten. Casemiro kreeg afgelopen zondag tegen Southampton (0-0) een rode kaart voor een tackle met gestrekte benen op Carlos Alcaraz. Manager Erik ten Hag was na afloop nog woedend over de beslissing van arbiter Anthony Taylor, maar United is inmiddels al akkoord gegaan met de schorsing.

Via de clubwebsite laten the Red Devils weten niet in beroep te gaan tegen de schorsing, gezien de kleine kans dat het besluit van de FA wordt gewijzigd. Casemiro is aanstaande donderdag tijdens de uitwedstrijd bij Real Betis gewoon beschikbaar voor Ten Hag. Toch zal de 53-jarige Haaksbergenaar op zoek moeten naar een tijdelijke vervanger van zijn sleutelspeler. Met Scott McTominay, Fred en Marcel Sabitzer heeft hij meerdere smaken achter de hand.

Casemiro kreeg eerder dit kalenderjaar rood tegen Crystal Palace (2-1 winst), waarna hij een schorsing van drie wedstrijden kreeg. Tijdens de duels met Leeds United (2-2 en 0-2 winst) en Leicester City (3-0 winst) koos Ten Hag vervolgens voor een controlerend blok met Marcel Sabitzer en Fred. Na de rode kaart van Casemiro afgelopen zondag kwam Scott McTominay echter als vervanger van Wout Weghorst in de ploeg. Christian Eriksen kampt nog altijd met een enkelblessure, Donny van de Beek keert volgend seizoen pas terug.

Voor de camera van SkySports reageerde Ten Hag zondag woedend op de beslissing van Taylor. “Casemiro heeft meer dan vijfhonderd wedstrijden in Europa gespeeld. Nooit kreeg hij een rode kaart. Nu krijgt hij er in – wat is het, vier, vijf wedstrijden? – twee. Denk daar maar eens over na. Hij speelt hard, maar fair. We zullen een manier vinden om hem te vervangen, maar dat is niet het probleem. Deze wedstrijd is beïnvloed door de scheidsrechter.” De manager liet verder ook weten dat Casemiro teleurgesteld is.