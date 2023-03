Kökçü speelt met aangepaste aanvoerdersband tegen Ajax: ‘Past beter bij mij’

Maandag, 13 maart 2023 om 18:52 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:02

Orkun Kökçü is zondag in de wedstrijd tegen Ajax gewoon aanvoerder van Feyenoord. De middenvelder zal echter niet te zien zijn met de OneLove-band tegen racisme en discriminatie. Kökçü gaat tijdens de Klassieker tegen Ajax een aangepaste aanvoerdersband dragen met daarop de tekst 'respect voor iedereen'.

“Op deze manier wil ik een bijdrage leveren aan de achterliggende boodschap van deze actie, namelijk een statement tegen racisme en discriminatie”, zo licht Kökçü op de clubsite van Feyenoord toe. “De tekst op onze aanvoerdersband, die ik ook zondag weer met trots zal dragen, dekt voor mij beter de lading en past bovendien beter bij mij.” Feyenoord ondersteunt de OneLove-actie wel. Trainer Arne Slot draagt een speldje, terwijl er met reserve-aanvoerder Gernot Trauner een filmpje is opgenomen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De KNVB kondigde onlangs aan een nieuwe OneLove-actie te organiseren in het weekend van 17 tot en met 19 maart. Twee dagen later vindt de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie plaats, waaromtrent de bond aanvoerders in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie stimuleert de speciale OneLove-band te dragen. De vorige OneLove-actie zorgde echter voor flink wat ophef.

Kökçü weigerde net als Redouan El Yaakoubi (captain Excelsior) de band te dragen. Eerstgenoemde vond de actie niet te rijmen met zijn geloofsovertuigingen, terwijl El Yaakoubi die niet allesomvattend genoeg vond. Tadic bedekte de OneLove-band op zijn beurt onder zijn normale aanvoerdersband. Er lag daarom een alternatief op tafel voor komend weekend, beweerde 1908.nl. Het plan was een band die respect uitdraagt naar iedereen, ongeacht religie, achtergrond of voorkeur. Tadic besluit nu echter toch de OneLove-variant te dragen.

Kökçü gaf na afloop van het duel met FC Volendam (2-1) aan sowieso aanvoerder te zullen zijn in De Klassieker. Bij de vorige OneLove-actie droeg Gernot Trauner de band nog om zijn arm. "Ik sta sowieso achter de actie", benadrukte Kökçü tegenover de NOS. "Ik steun dat ook, maar ik heb toch het gevoel dat die OneLove-band om andere redenen in het leven is geroepen. Ik denk dat we daar met Feyenoord iets voor moeten vinden." De KNVB noemt het overigens 'iemands goed recht' als een aanvoerder niet mee besluit te doen aan de actie.

Makkelie scheidsrechter tijdens Klassieker

De KNVB heeft Danny Makkelie aangesteld als scheidsrechter bij de Klassieker. De wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord vangt zondag om 14.30 uur aan in de Johan Cruijff ArenA. Koploper Feyenoord verdedigt een voorsprong van drie punten op de ploeg van trainer John Heitinga. Makkelie wordt geassisteerd door Hessel Steegsta en Jan de Vries, Edwin van de Graaf is de vierde official. Rob Dieperink is de videoscheidsrechter met Charles Schaap als assistent.