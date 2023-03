Onderhandelingen met VI-trio lopen stroef: ‘De Mol vindt Van der Gijp vijandig’

Maandag, 13 maart 2023 om 18:27 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:32

De contractonderhandelingen tussen Talpa en Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen verlopen stroef, zo meldt De Telegraaf. Het Algemeen Dagblad schreef eerder op de maandag nog dat het trio dicht bij een contractverlenging is. Talpa is in gesprek met het drietal over een nieuwe talkshow op de vrijdagavond. Verslaggever Jordi Versteegden van De Telegraaf nam contact op met Van der Gijp en zegt dat John de Mol de analist ‘vijandig in de onderhandelingen’ vindt.

Volgens het AD zou het multimediabedrijf van De Mol zeer tevreden zijn over het 'gouden trio' van Vandaag Inside, niet in de laatste plaats vanwege de hoge kijkcijfers van het programma. De krant weet ook dat Talpa met het trio in gesprek is over een nieuwe show. Nu Avastars geflopt is, moet een nieuw programma met Derksen, Genee en Van der Gijp 'de vrijdagavond' van SBS6 redden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Versteegden laat weten dat Van der Gijp hier echter helemaal niet op zit te wachten. De analist zou voor dit nieuwe idee zijn gaan liggen. De Mol zou hem ook vijandig noemen in de onderhandelingen, omdat hij zo kritisch is. “Wie zit er nou te wachten op een show van ons tussen half 9 en half 10”, zo wordt Van der Gijp geciteerd door Versteegden. “Dan kunnen wij helemaal niet doen wat we nu doen. We denken nu vaak op vrijdag al: wat moeten we nog bespreken. Laat staan als we straks anderhalf uur moeten gaan vullen.”

Versteegden benadrukt dat het trio dan echt een familieprogramma moet maken als ze op dat tijdstip geprogrammeerd worden. “Zij zijn toch een programma voor volwassenen.” De verslaggever laat weten Genee en Derksen nog niet te hebben gesproken. Versteegden heeft Talpa ook voorgelegd of De Mol Van der Gijp vijandig vindt. Het multimediabedrijf reageert via een woordvoerder als volgt. “Als er wijzigingen in ons uitzendschema zijn, dan laten we dit vanuit SBS6 weten. En over de details van overeenkomsten of mogelijke onderhandelingen, doen we, zoals gebruikelijk, geen uitspraken.”