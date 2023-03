Nourdin Boukhari onthult wat hij tegen Cocu zei tijdens ruzie aan de zijlijn

Maandag, 13 maart 2023 om 17:20 • Guy Habets • Laatste update: 17:23

Nourdin Boukhari heeft tekst en uitleg gegeven over de ruzie die hij afgelopen zaterdag kreeg met Phillip Cocu tijdens de Eredivisiewedstrijd tussen Sparta Rotterdam en Vitesse (3-1). De assistent van Sparta kreeg het aan de stok met de hoofdtrainer van Vitesse nadat de Arnhemmers een bal niet wilden teruggeven na een blessurebehandeling.

Boukhari vond dat niet sportief en liet dat weten, waar Cocu op reageerde. De coach van Vitesse was zeer fel en zei dat zijn collega aan Spartaanse zijde 'nu even moest uitkijken'. In gesprek met ESPN laat Boukhari nu weten waar Cocu zo kwaad over was. "Ik heb een handgebaar gemaakt en gezegd dat hij kon opdonderen. We speelden de bal uit en vroegen die weer terug te spelen. Dat deden ze niet en dat vind ik niet sportief. Toen zei Cocu dat ik me met mijn eigen club moest bemoeien en daar reageerde ik met een wegwerpgebaar op. Ik zei 'donder op'."

Nourdin Boukhari doet uit de doeken wat hij heeft gezegd tegen Vitesse-trainer Phillip Cocu?? — ESPN NL (@ESPNnl) March 13, 2023

Sparta won met 3-1 van Vitesse en daardoor zijn de Arnhemmers nog altijd niet verlost van degradatiezorgen. Boukhari denkt dat dat de reactie van Cocu beïnvloedde. "Als ik iets verkeerds had gedaan, dan was de scheidsrechter, vierde man of de perschef wel naar mij toegekomen. Het is de emotie waar Cocu met zijn ploeg in zit. Dat vindt hij denk ik lastig. Vitesse zit in de hoek waar de klappen vallen. Een kat in het nauw maakt dan rare sprongen."

Na de wedstrijd reageerde Cocu zelf al op het voorval bij ESPN. De hoofdtrainer van Vitesse liet toen optekenen dat hij zich 'niet alles laat zeggen', maar dat hij zich wel kon voorstellen dat er bij Sparta boosheid was over het feit dat zijn spelers de bal niet teruggaven. Boukhari hoopt vooral dat Cocu er een volgende keer anders mee om zou gaan en sluit daarmee af. "Het boeit me verder niet. Je moet altijd sportief en vriendelijk blijven. Stel je op als een sportieve verliezer."