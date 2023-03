Spaanse media berekenen hoe belangrijk Justin Kluivert voor Valencia is

Maandag, 13 maart 2023

Justin Kluivert heeft Valencia voor even uit de degradatienood geholpen. De 23-jarige buitenspeler was verantwoordelijk voor de enige treffer in het thuisduel met Osasuna (1-0 winst). Dat is niet onopgemerkt gebleven bij de Spaanse kranten. Zo krijgt de ex-Ajacied complimenten van Marca, dat heeft berekend dat Kluivert al vijf punten heeft opgeleverd voor de formatie van Rubén Baraja.

Valencia had de handen vol aan Osasuna, maar een kwartier voor tijd besliste Kluivert de wedstrijd op fraaie wijze. De Nederlandse aanvaller kegelde de bal in de korte bovenhoek en zorgde daarmee voor een explosie van vreugde in de Spaanse sinaasappelstad. Door de overwinning boekte Valencia namelijk een cruciale zege in de strijd tegen degradatie. Los Che klimmen naar de zeventiende plaats in LaLiga. De Spaanse sportkrant AS zag de Nederlander uitblinken in Mestalla en schreef dat hij 'overal bij betrokken' was.

Het compliment van Marca was nog veel fraaier. De krant telde uit dat Kluivert dit seizoen met zijn vier doelpunten al vijf punten heeft gepakt voor Valencia en bestempelde hem tot de 'meest beslisssende speler' in de selectie van Baraja. De Zaandammer, die door Valencia wordt gehuurd van AS Roma, kwam naast vier goals ook tot een assist in competitieverband. De laatste weken komt hij steeds vaker aan spelen toe, nadat eerst Samuel Lino de voorkeur kreeg aan de rechterflank.

Baraja werd na afloop ook gevraagd naar de prestatie van Kluivert. De coach onderstreepte het belang van de aanwezigheid van de vleugelaanvaller. “Dit was een complete wedstrijd van de kant van Kluivert", zo meldde hij tegenover de aanwezige pers. "Dit is wat we van hem willen zien. Hij moet gebruik maken van zijn dribbel en zijn schot, dat zijn zijn kwaliteiten. Hij trainde deze week al heel goed en dus was ik ervan overtuigd dat hij het goed zou gaan doen."