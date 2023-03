Clubleiding van Fortuna trekt conclusies na uitbarstingen van Julio Velázquez

Maandag, 13 maart 2023 om 15:21 • Guy Habets

De directie van Fortuna Sittard gaat in gesprek met trainer Julio Velázquez over de emotionele uitbarstingen van de Spanjaard tijdens wedstrijden. Dat zegt technisch manager Sjoerd Ars tegen ESPN. Afgelopen weekend liet de coach van Fortuna zich van zijn slechtste kant zien door meermaals op de dug-out in te slaan, pionnen weg te trappen en elektronische apparatuur rond te gooien.

Fortuna verloor met 0-3 van FC Twente en dat kon Velázquez maar moeilijk verkroppen. Ars zag de beelden met lede ogen aan. "We gaan zijn gedrag intern bespreken", laat de technisch manager weten. "Dit is iets wat wij niet goedkeuren. Hij heeft een voorbeeldfunctie. De vorige keer (Velázquez liet zich al eens eerder gaan, red.) zijn we daarover ook met hem in gesprek gegaan en uiteraard gaan we dat nu opnieuw doen."

Technisch manager Sjoerd Ars gaat in gesprek met Julio Velázquez over zijn gedrag:



Dat de oefenmeester kwaad werd, kon Ars zich wel voorstellen. Bij Fortuna meende men dat de tweede goal van Twente niet had mogen tellen omdat de bal nog rolde bij een eerder genomen vrije trap. "Ik begrijp de frustratie van Velázquez wel, want die goal had afgekeurd moeten worden, maar dit is niet de manier hoe je het graag ziet. Het is een punt van aandacht. Hij zit vol in zijn woede en frustratie en daar vinden we wat van als club. Dit is niet de norm."

De club uit Sittard had met een overwinning op Twente richting het linkerrijtje kunnen gaan. Dat de goede resultaten van Fortuna nu ondersneeuwen door het gedrag van Velázquez zit Ars niet lekker. "Het is zonde dat de focus op het negatieve komt te liggen. Zijn voorbeeldfunctie ligt onder een vergrootglas. Dit gedrag leidt af van waar je mee bezig bent. Hij doet zichzelf te kort. Maar hij doet ons als club ook te kort."