Aad de Mos geeft aan voor wie fans van PSV moeten juichen tijdens Klassieker

Maandag, 13 maart 2023 om 14:35 • Davey de Laat • Laatste update: 14:35

Aad de Mos denkt dat Ajax volgende week een dreun uit zal delen aan Feyenoord door De Klassieker te winnen. Dat zegt de voormalig trainer in een video-item van het Eindhovens Dagblad. De Mos ziet dat de topclubs moeite hebben met de 'kleinere' ploegen in de Eredivisie en voorspelt daarom een sensationele ontknoping van de competitie.

De gehele top-vier van de Eredivisie won zijn wedstrijden afgelopen weekend. De Mos zag een 'briljant' Ajax in Heerenveen, maar schrok van de eerste helft die PSV op de mat legde. De analist zat in het Philips Stadion, waar Cambuur vaker had moeten scoren. "Het was dramatisch. Je kan voor rust met 1-3 achter komen." De geboren Hagenees ziet bij absentie van Luuk de Jong een koppel ontstaan. "Je hebt geluk dat er een soort chemie is tussen Fábio Silva en Xavi Simons. Daar kun je wel op voortborduren, denk ik."

De Mos denkt dat PSV zich niks meer kan veroorloven als het gaat om het kampioenschap. "Dat moeten ze zich wel beseffen. Ik hoop dat ze hier van leren met het oog op dit weekend, als ze spelen tegen Vitesse." De achterstand op koploper Feyenoord bedraagt zes punten in het voordeel van de Rotterdammers. Bij een overwinning voor de mannen van Arne Slot in de Johan Cruijff ArenA is het gelopen koers, denkt De Mos. ''Dan zijn ze weg en blijft die afstand groot.'

De oud-trainer denkt dan ook dat komend weekend cruciaal gaat worden voor de ranglijst van de Eredivisie. Ajax ontvangt Feyenoord, terwijl AZ op bezoek gaat bij FC Twente. Clubwatcher Rik Elfrink stelt dat PSV die wedstrijden in de gaten moet houden met het oog op de landstitel. "Hopen dat Ajax wint", zegt De Mos. "Zelf heb je dan nog kans om in eigen huis Ajax te pakken, dus dan ligt alles weer open. Ze doen nog allemaal mee, ook AZ."