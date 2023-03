‘Erik ten Hag krijgt in transferstrijd concurrentie van PSG, Bayern en Chelsea’

Kouadio Manu Koné gaat Borussia Mönchengladbach in de eerstvolgende transferwindow verlaten. De beslissing is definitief, zo meldt het Franse Téléfoot. De 21-jarige middenvelder is dit seizoen onbetwiste basisspeler bij die Fohlen en moet daarom 45 miljoen euro gaan opleveren. Volgens journalist Hadrien Grenier zijn vier clubs nadrukkelijk geïnteresseerd in de diensten van de Fransman en Manchester United is er daar een van.

De journalist schreef zondagavond dat met name Paris Saint-Germain erg gecharmeerd is van de Franse jeugdinternational. Ook zouden Engelse grootmachten als Man United en Chelsea geïnteresseerd zijn in de controlerende middenvelder. Koné kan er tevens voor kiezen om in Duitsland te blijven: Bayern München ziet de Bundesliga-revelatie ook graag komen. Het toptalent nog wel over een contract tot en met de zomer van 2025 en dus kan Gladbach een forse transfervergoeding tegemoet zien. De club wil minstens 45 miljoen euro zien.

Koné is opgegroeid in een voorstad van Parijs en speelde een tijdje in de jeugd van Paris FC, een club die uitkomt op het tweede niveau van Frankrijk. In een eerder interview zei de Fransman dat het ‘mooi is om te zien’ dat een grote club als PSG interesse heeft. “Het is een grote club van Champions League-niveau. Er zitten daar geweldige spelers. Als je met hen speelt, kun je alleen maar beter worden. Nu ben ik speler van Gladbach, dus ik moet gefocust blijven. We zullen zien wat er gebeurt, ik blijf nuchter en professioneel."

Koné begon zijn profcarrière bij Toulouse, dat hem in de winter van 2021 verkocht aan Gladbach. Hij mocht het seizoen wel op huurbasis afmaken in Frankrijk en verhuisde pas een half jaar later naar Duitsland. In de Bundesliga wist de sterke middenvelder meteen indruk te maken en hij veroverde in zijn eerste seizoen meteen een basisplaats. Tot dusver staat de teller op 53 officiële duels voor Gladbach, waarin Koné vier doelpunten wist te maken. Twee keer was de Fransman aangever bij een treffer.