Het studententeam dat Europa haalde en de dag erna gewoon examens had

Maandag, 13 maart 2023 om 13:30

De voetbalhistorie is er een waar al decennialang aan gepend wordt en die vol staat met opmerkelijke verhalen. Vele verhalen over bijvoorbeeld clublegendes, bijzondere gebeurtenissen en frappante figuren in de voetballerij raken vaak vergeten in de massa. In de rubriek Football Chronicles licht Voetbalzone zowel de mooie als de lelijke kanten van de voetballerij uit. Met dit keer de voetballers van Cardiff Metropolitan University FC, die in de Europa League uitkwamen en een dag later examens moesten maken.