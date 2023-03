Mo Salah krijgt daags na nederlaag met Liverpool opnieuw slecht nieuws

Maandag, 13 maart 2023 om 12:45 • Bart DHanis • Laatste update: 12:49

Mohamed Salah is afgelopen weekend slachtoffer geworden van woninginbraak, zo melden verschillende Egyptische media. Uit zijn huis in de Egyptische hoofdstad Caïro zijn een aantal satellietontvangers meegenomen. De lokale politie is begonnen met het ondervragen van de beveiligers van dienst en het bekijken van de camerabeelden om en nabij het huis van Salah.

De inbraak werd opgemerkt door een neef van de aanvaller van Liverpool, die bij het voorbijlopen van de woning een raam open zag staan. Toen hij het huis binnentrad, trof hij in een van de kamers een 'serieuze hasjlucht’ aan en merkte hij op dat een aantal satellietontvangers waren verdwenen. Er wordt nu onderzoek gedaan. Salah zelf heeft vooralsnog niet gereageerd op het incident.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het was voor Salah sowieso al geen lekker weekend. De Liverpool-aanvaller verloor met 1-0 op bezoek bij Bournemouth en was de hele wedstrijd vrijwel onzichtbaar. De 83-voudig Egyptisch international beleeft een van de minste seizoenen sinds hij op Anfield speelt. Na 26 competitieduels staat de teller op elf doelpunten en zeven assists. The Reds bezetten in de Premier League momenteel de zesde plaats, maar kunnen nog voorbijgestoken worden door Brentford. Die ploeg heeft twee duels minder gespeeld.

Aanstaande woensdag staat voor Liverpool om 21.00 uur de terugwedstrijd in de achtste finale van de Champions League tegen Real Madrid op het programma. Het eerste duel tussen de twee Europese grootmachten eindigde in een 2-5 overwinning voor de Spanjaarden, waardoor Liverpool tenminste drie keer zal moeten scoren in het Estadio Santiago Bernabéu. Dat zou, als Real het net niet weet te vinden, goed zijn voor een verlenging.