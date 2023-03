Perez ziet één speler ‘maar een beetje rondrennen’ bij Ajax en tipt Heitinga

Maandag, 13 maart 2023 om 11:50 • Guy Habets • Laatste update: 11:59

Kenneth Perez vindt niet dat Steven Berghuis op het middenveld van Ajax zou moeten spelen. De analist van ESPN zag tijdens de competitiewedstrijd tegen sc Heerenveen, die door de Amsterdammers met 4-2 werd gewonnen, dat Berghuis 'maar een beetje rondrende'. Volgens Perez is Berghuis meer een rechtsbuiten dan een spelmaker op het middenveld.

Berghuis kon het spel van Ajax niet bepalen en dat viel ook Perez op. Tijdens Dit was het Weekend op ESPN nam de Deen het spel van de linkspoot onder de loep. "Ik heb altijd al een beetje moeite gehad met Berghuis als middenvelder. Ik vind hem geen natuurlijke middenvelder, maar een rechtsbuiten. Vandaag was het wel extreem, want hij had nul schoten en nul gecreëerde kansen. Normaal gesproken heeft Berghuis dat juist wel. Zijn passnauwkeurigheid was ook heel erg laag..."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In algemene zin vindt Perez dat Berghuis zich ook als hij als middenvelder speelt te veel als aanvaller gedraagt. "Hij doet heel veel aanvallersdingen. Hij rent ook maar een beetje rond, vind ik. Je wil veel creativiteit hebben en dus stel je Berghuis daar op, maar het is ook de bedoeling dat je als middenvelder af en toe omschakelt. En daarnaast: nul kansen gecreëerd en nul schoten op doel is voor hem natuurlijk te weinig."

Een reserverol voor de voormalig Feyenoorder zou volgens Perez dan ook niet gek zijn. Op rechtsbuiten is Berghuis in de pikorde immers ook voorbijgestreefd en trainer John Heitinga heeft voor het middenveld ook nog andere opties voorhanden. "Kudus heeft die plek op rechtsbuiten ondertussen al opgeëist en op het middenveld zou Klaassen bijvoorbeeld nog kunnen spelen. Ik vind Berghuis op het middenveld gewoon niet natuurlijk ogen. Het heeft mij nooit echt kunnen bekoren."