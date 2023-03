Gary Lineker keert terug bij BBC; omroep gaat publiekelijk excuses maken

Maandag, 13 maart 2023 om 11:33 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:36

Gary Lineker keert terug bij de BBC. Dat schrijft hij maandagochtend zelf op Twitter. De 62-jarige analist werd vanwege een tweet over het Britse asielbeleid tijdelijk op non-actief gezet door de publieke omroep, wat voor enorme ophef zorgde in voetballand. Lineker en de BBC gingen daarop in gesprek, met een snelle terugkeer als gevolg. Volgens Sky Sports volgt er later op de dag nog een publiekelijke excuses.

Het was een bewogen weekend voor de BBC. De Britse publieke omroep besloot Lineker tijdelijk uit zijn functie te schorsen nadat hij zich op Twitter kritisch had uitgelaten over het Britse asielbeleid. Hij vergeleek het plan om illegale migranten in de toekomst geen asiel meer te verlenen met het Nazi-Duitsland van de jaren 30. Collega-analisten, Premier League-spelers én de Engelse spelersvakbond sprongen in de bres voor Lineker, wat leidde tot een complete boycot van Match of the Day.

After a surreal few days, I’m delighted that we have navigated a way through this. I want to thank you all for the incredible support, particularly my colleagues at BBC Sport, for the remarkable show of solidarity. Football is a team game but their backing was overwhelming. 1/4 — Gary Lineker ???? (@GaryLineker) March 13, 2023

Het programma werd dit weekend wel uitgezonden, maar zonder presentator, analisten of commentatoren. De BBC ging ondertussen in gesprek met Lineker, die maandag op enthousiaste toon zijn terugkeer aankondigt. "Na een paar surrealistische dagen ben ik verheugd te zeggen dat we een weg hebben gevonden. Ik wil iedereen, in het speciaal mijn collega's bij BBC Sport, bedanken voor de enorme hoeveelheid solidariteit. Ik kan niet wachten om zaterdag weer in de stoel plaats te nemen bij MOTD", schrijft Lineker op Twitter.

Daarmee is de kous echter nog niet af voor de oud-spits. Hij wil nogmaals zijn punt benadrukken over het Britse asielbeleid. "Hoe moeilijk de laatste dagen ook geweest mogen zijn, het is simpelweg niet te vergelijken met het moeten ontvluchten van je thuis vanwege vervolging of oorlog. Het is hartverwarmend om zo veel empathie te hebben gezien voor hun lijden", sluit Lineker af. Volgens Sky Sports zal de BBC later maandag publiekelijk zijn excuses maken aan de analist.