Julio Velázquez krijgt de wind van voren en ‘moet gewoon in een dwangbuis’

Maandag, 13 maart 2023 om 12:20 • Bart DHanis • Laatste update: 12:20

Sjoerd Mossou heeft zich in de Voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad bijzonder kritisch uitgelaten over de gedragingen van Fortuna Sittard-trainer Julio Velázquez. De Spanjaard ramde tijdens de wedstrijd tegen FC Twente (0-3 nederlaag) meerdere keren met zijn vuist tegen de dug-out, schopte pionnen omver en botvierde zijn woede vervolgens ook nog op geluidsapparatuur.

Mossou kon zijn ogen niet geloven toen hij Velázquez tekeer zag gaan. “Deze man moet echt in een dwangbuis", klinkt het tijdens de podcast van het AD. "Dit slaat echt helemaal nergens meer op. Ook als club moet je dit niet accepteren. Kom op man, je staat echt voor lul als club met zo'n figuur. Het is echt niet erg als je emotie toont als het even tegenzit. Dat hoort erbij, maar dit gebeurt nu zo vaak bij hem. Het is totaal idioot gedrag, echt krankzinnig. Hij is gewoon een gek."

AD-collega Hugo Borst was maandagochtend in zijn column voor de krant ook al zeer kritisch op de trainer van ‘Fortunasittardspor’, zoals de club omschreven werd. "In zijn ogen zagen we de blik van iemand die zijn verstand heeft verloren", schreef Borst. "Hij maakte zijn club ten schande, hij zette zichzelf voor schut. Er is altijd referentiekader. ‘Recidivist.’ ‘Waanzinnige.’ ‘El Loco'."

Zondagochtend vertelde Hans Kraay junior aan tafel bij Goedemorgen Eredivisie dat Fortuna-aanvoerder Burak Yilmaz het wangedrag van zijn trainer beu is. "Weinig mensen beseffen dit, maar Yilmaz staat er heel, heel goed op bij Fortuna. Hij is een loyale, rustige man en hij ziet dit ook. Als Velázquez nog twee keer verliest, is hij weg.” Na afloop van de wedstrijd tegen Twente liet de oefenmeester zelf nog optekenen dat hij niet blij was om zichzelf zo terug te zien op de beelden.