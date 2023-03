Slot wijst voor de camera één Feyenoorder aan als tweevoudige zondebok

Maandag, 13 maart 2023 om 10:40 • Tom Rofekamp

Arne Slot is gematigd tevreden na het met 2-1 gewonnen thuisduel tegen FC Volendam. De trainer van Feyenoord zag zijn ploeg zich goed oprichten na de vroege 0-1 achterstand, maar is minder te spreken over de defensieve slordigheden in de eerste en tweede helft. Slot roept bij ESPN vrijwel zijn gehele verdediging tot de orde, maar de naam van Dávid Hancko komt het vaakst terug.

Hancko stond voorafgaand aan de openingstreffer verkeerd in de dekking, waardoor Henk Veerman doelpuntenmaker Daryl van Mieghem kon bedienen. Slot vindt echter niet dat alleen de Slovaak wat verweten kan worden. "Ik vind dat, als je verdedigt, je altijd van iets uit moet gaan wat niet kan gebeuren", zegt Slot. "Bij de eerste tegengoal gaat Dávid de fout in, maar dan mag Hartman nog nooit denken dat hij dat wel goed op zou lossen. Als verdediger moet je denken: als alles fout kan gaan, sta ik dan nog goed? Quilindschy gokte dat Dávid die bal zou hebben. Dan is je tegenstander weg."

"De tweede grote kans was eigenlijk vergelijkbaar", vervolgt Slot, waarmee hij doelt op een mogelijkheid voor Veerman na rust. "Mats Wieffer wilde de bal met buitenkant rechts spelen – wat natuurlijk niet goed is – maar dan moet je als Geertruida en Hancko zijnde altijd nadenken over wat er fout zou kunnen gaan. Dat is iets wat we hartstikke goed doen dit seizoen, maar waar we vandaag wat lankmoedig in waren."

Slot complimenteert zijn ploeg wel op ander vlak. "We hebben zelf ook best wel veel kansen gecreëerd en iets minder lang dan normaal gewacht met de 2-1 maken", spreekt hij lovend. Door de overwinning gaat Feyenoord nog altijd alleen aan kop in de Eredivisie. Zondag wacht De Klassieker tegen nummer twee Ajax, een wedstrijd die van cruciaal belang kan zijn in de titelstrijd. Eerst neemt Feyenoord het echter nog op tegen Shakhtar Donetsk in de return van het Europa League-tweeluik. Die wedstrijd staat voor donderdag op het programma.