VZ Team van de Week: Feyenoord, Ajax en PSV hebben minimale inbreng

Speelronde 25 van de Eredivisie zit erop. Feyenoord behield na een zeer moeizame zege op FC Volendam (2-1) een voorsprong van drie punten op Ajax en levert een speler af, terwijl de Amsterdammers ook een keer vertegenwoordigd zijn. PSV, dat met 5-2 van Cambuur won, vaardigt Xavi Simons af. FC Emmen is hofleverancier met maar liefst drie spelers na de 2-0 overwinning op Excelsior. Dit zijn de uitblinkers van deze week!

Een striemend fluitconcert viel de spelers van PSV ten deel toen er tijdens de thuiswedstrijd tegen Cambuur voor de rust werd gefloten. Er was er maar één die zich aan de malaise onttrok en dat was, zoals zo vaak dit seizoen, Simons. De spelmaker van de Eindhovenaren maakte alweer zijn twaalfde competitiegoal van het seizoen en dat terwijl hij nog altijd maar negentien jaar oud is. De laatste speler die op jongere leeftijd tot twaalf Eredivisie-treffers kwam namens PSV was Arjen Robben in 2003. Dat maakt wel duidelijk hoe speciaal Simons is.

Vorige week had Václav Cerny ook al in het Team van de Week van Voetbalzone kunnen staan. Toen viel de keuze op andere spelers, maar deze week kunnen we echt niet om de Tsjechische aanvaller van FC Twente heen. Cerny verzorgde namelijk voor de tweede competitiewedstrijd op rij een goal en een assist en presteerde zo iets wat al tien jaar niet meer voorgekomen was bij de Tukkers. De laatste speler die namens Twente in twee achtereenvolgende Eredivisie-duels tot een goal en een assist kwam, was niemand minder dan Dusan Tadic.

Misschien nog wel opvallender is het feit dat FC Emmen deze week hofleverancier is met drie spelers. Doelman Mickey van der Hart verdiende zijn plekje door zijn goal schoon te houden, ondanks een Expected Goal-cijfer van 2,0 voor Excelsior, en zag ploeggenoot Ole Romeny twee doelpunten maken. De Nijmegenaar werd zo de tweede speler ooit die zeven Eredivisiegoals in een seizoen wist aan te tekenen voor de formatie uit Drenthe, nadat Michael de Leeuw dat eerder al deed. De sterk spelende Mike te Wierik was het slot op de deur bij Emmen en van dit elftal.

Het VZ Team van de Week: Mickey van der Hart (FC Emmen); Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Robin Pröpper (FC Twente), Mike te Wierik (FC Emmen); Arno Verschueren (Sparta Rotterdam), Oussama Tannane (NEC), Xavi Simons (PSV); Václav Cerny (FC Twente), Nany Dimata (NEC), Ole Romeny (FC Emmen), Steven Bergwijn (Ajax).