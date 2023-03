Xavi hekelt vijandige ontvangst in San Mamés en is lyrisch over Frenkie

Maandag, 13 maart 2023 om 10:05 • Bart DHanis • Laatste update: 10:11

Xavi heeft na de wedstrijd tegen Athletic Club (0-1 winst) de loftrompet gestoken over Frenkie de Jong. Volgens de trainer van Barcelona presteert de Nederlandse middenvelder al maandenlang op een uitzonderlijk hoog niveau. “Hij is een van de beste middenvelders van de wereld, echt spectaculair”, aldus de trainer van los Azulgrana.

Frenkie vertolkt dit seizoen een belangrijke rol in de jacht op het kampioenschap in Spanje. Ook zondagavond mocht de controlerende middenvelder weer negentig minuten meedoen bij zijn club. "Hij geeft ons vertrouwen en heel veel meer. Frenkie verliest weinig ballen, hij dribbelt goed en weet gaten te vinden in de defensie van de tegenstander”, liet Xavi optekenen na afloop van het duel.

Eerder deze maand gaf Frenkie tegenover de Catalaanse radiozender RAC1 te kennen dat hij er niet over denkt om Barcelona te verlaten komende zomer. “Ik wil nog vele jaren bij Barça blijven. Ik wist vanaf het eerste moment dat ik bij Barça zou blijven spelen en ben daar nooit op teruggekomen. Ik heb er altijd van gedroomd om voor deze club te spelen en ik wil hier succes hebben”, aldus de vijftigvoudig Oranje-international in het interview.

Na afloop van het duel tussen Barcelona en Athletic Club was Xavi niet te spreken over de manier waarop zijn ploeg onthaald werd. Naar aanleiding van het feit dat Barcelona en twee voormalig voorzitters van de club door de openbaar aanklager van een rechtbank in Catalonië zijn aangeklaagd wegens omkoping, werd er door Athletic-fans buiten het stadion met nepbiljetten gestrooid. Ook scandeerden de supporters ‘a segunda’ wat ‘naar het tweede niveau’ betekent. “Normaal gesproken worden we hier altijd goed ontvangen. Deze vijandigheid maakt me verdrietig”, aldus Xavi.