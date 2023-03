Genee, Gijp en Derksen ‘moeten vrijdagavond redden’ met nieuwe talkshow

Maandag, 13 maart 2023 om 09:33 • Tom Rofekamp

Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen zijn dicht bij een contractverlenging bij Talpa. Dat schrijft het Algemeen Dagblad. Het multimediabedrijf van John de Mol is zeer tevreden over het 'gouden trio' van Vandaag Inside, niet in de laatste plaats vanwege de hoge kijkcijfers van het programma. Talpa is bovendien in gesprek met het drietal over een nieuwe talkshow op de vrijdagavond.

Vandaag Inside, dat tot en met 11 maart uitgezonden werd onder de naam VI Vandaag, is sinds de lancering in januari 2022 een waar kijkcijferkanon te noemen. De talkshow verslaat steevast de concurrenten op de andere zenders, waarvoor Genee, Van der Gijp en Derksen nu beloond worden. De drie kunnen per persoon 1,2 tot 1,4 miljoen euro op jaarbasis gaan opstrijken met de nieuwe verbintenis. Alleen Van der Gijp moet nog akkoord gaan met het voorstel, weet het Algemeen Dagblad.

De krant weet ook dat Talpa met het trio in gesprek is over een nieuwe show. Nu Avastars geflopt is, moet een nieuw programma met Derksen, Genee en Van der Gijp 'de vrijdagavond' van SBS 6 redden. Het plan is om een nog uitgebreidere talkshow dan Vandaag Inside op poten te zetten, inclusief live muziek. De eerste uitzending zou op 7 april moeten zijn, als alles goed gaat.

Voor Genee zou het programma zijn derde worden op de vrijdagavond. De Leeuwarder presenteert naast Vandaag Inside ook Veronica Offside, met vaste tafelgasten Wim Kieft, Andy van der Meijde en Wesley Sneijder. Laatstgenoemde programma legt echter nadrukkelijker de focus op voetbal dan Vandaag Inside. De nieuwe show lijkt ook een algemenere insteek te gaan krijgen.