Aan kritiek geen gebrek bij Feyenoord: ‘Dit was veruit mijn slechtste wedstrijd’

Maandag, 13 maart 2023 om 08:34

Mats Wieffer beoordeelt zijn optreden tegen FC Volendam (2-1 winst) met een dikke onvoldoende. De 23-jarige middenvelder noemt het voor de camera's van ESPN zelfs 'verreweg zijn slechtste wedstrijd' in het shirt van Feyenoord. Wieffer wijst daarbij op een eigen fout, voordat hij ook de Rotterdamse restverdediging van kritiek voorziet.

De Oranje-kandidaat voorzag al voor de wedstrijd dat het geen gemakkelijke avond ging worden in De Kuip. "Zij spelen met 5-4-1, dus dan weet je al dat het lastig wordt. Als je dan na tien minuten al met 1-0 achterkomt is het precies wat zij willen. Ik denk dat wij vooral de eerste helft veel te gehaast speelden", analyseert Wieffer, die vervolgens de hand in eigen boezem steekt.

De Tukker verzuimde na de thee een bal weg te werken op het middenveld, waarna Henk Veerman in kansrijke positie voor Timon Wellenreuther kwam. De spits van Volendam kreeg de bal echter niet tussen de palen. "Ja, ik maak een fout", geeft Wieffer toe. "Gelukkig ging hij er niet in, daar was ik wel blij mee. Bij de eerste goal zag Dávid (Hancko, red.) er niet goed uit, ik nu dan wat minder. Dat kan een keertje gebeuren natuurlijk, maar het is wel vervelend."

"De restverdediging stond soms niet helemaal goed, waardoor zij er op de counter vaak wel uitkwamen", concludeert Wieffer. "Maar we hebben hem wel over de streep getrokken, dat is wat belangrijk is." Feyenoord gaat door de overwinning nog altijd soeverein aan kop in de Eredivisie. Ajax volgt op drie punten afstand; De Klassieker van komend weekeinde kan zo allesbepalend worden in de titelstrijd. Er zijn nog negen speelronden te gaan.