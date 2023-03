V/d Vaart richt woede op Janssen en noemt het goede voorbeeld bij Oranje

Maandag, 13 maart 2023 om 07:07 • Tom Rofekamp

Rafael van der Vaart kan niet begrijpen dat Vincent Janssen heeft bedankt voor het Nederlands elftal. Net als Luuk de Jong een week daarvoor liet de spits van Royal Antwerp weten zich niet meer beschikbaar te stellen voor bondscoach Ronald Koeman. Van der Vaart liet al zijn onbegrip blijken over De Jongs beslissing en haalt nu ook Janssen door het slijk. "Ik kan er best een beetje boos om worden", zegt de oud-middenvelder bij Studio Voetbal.

Zondagmiddag werd bekend dat Janssen op 28-jarige leeftijd een punt achter zijn interlandcarrière zet. De 22-voudig Oranje-international gaf 'persoonlijke redenen in combinatie met de steeds voller wordende voetbalkalender als reden voor zijn besluit. Van der Vaart reageert net als een week eerder als door de bliksem getroffen.

"Ik denk dat Pierre (Van Hooijdonk, red.) het vorige week perfect verwoordde: je bedankt niet voor het Nederlands elftal", zegt de oud-middenvelder. "Ik ben op een gegeven moment ook naar Real Betis gegaan en daarna naar Midtjylland, waar ik niet meer speelde. Maar zelfs ik heb nooit gedacht aan bedanken. Zo heb ik dat altijd ervaren en nu bedanken spelers omdat ze misschien wat meer bij hun familie willen zijn. Ik vind dat heel raar", aldus Van der Vaart, die tot aan zijn afscheid als prof tot 109 interlands kwam.

Tafelgenoot Jeroen Stekelenburg is een stuk milder voor Janssen.. "Hij is altijd wel een beetje een vreemde eend geweest in de voetbalwereld", merkt de NOS-journalist op. "Hij kijkt om zich heen en doet ook andere dingen. Het is niet een monomane prof. Hij heeft het WK meegemaakt, dat is voor hem echt wel een hoogtepunt geweest, en ik denk dat hij ook wel voelde dat hij straks tegen Frankrijk niet in de basis zou staan. Wil je dan alles er nog voor opzij zetten om er af en toe een keer bij te zItten?"

Van der Vaart vindt van wel. "Als Luuk de Jong én Vincent Janssen bedanken... Ik vind het bijna kwalijk", vervolgt hij zijn relaas. "Ik kan er best een beetje boos om worden. We lachen allemaal om Wout Weghorst, maar die gaat in geen honderd jaar bedanken. Ik vind het een beetje slap als ik heel eerlijk mag zijn." Ibrahim Afellay voegt zich bij zijn collega. "Als je er zo lang over hebt gedaan om terug te keren bij het Nederlands elftal is het eigenlijk wel doodzonde."