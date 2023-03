Barcelona steelt zege in Baskenland; Ter Stegen opnieuw de grote uitblinker

Zondag, 12 maart 2023 om 22:59 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:24

Barcelona heeft zondag een felbevochten overwinning behaald op bezoek bij Athletic Club. De ploeg van Xavi kwam vlak voor rust via Raphinha op voorsprong en moest alle zeilen bijzetten om die over de streep te trekken. Marc-André ter Stegen ontpopte zich, niet voor het eerst dit seizoen, met meerdere reddingen tot grote uitblinker bij Barcelona. De Catalanen hadden bovendien geluk dat een late gelijkmaker van Iñaki Williams door een VAR-ingreep ongedaan gemaakt werd: 0-1. Barcelona, dat pas acht tegendoelpunten incasseerde, staat daardoor in LaLiga negen punten voor op achtervolger Real Madrid. Athletic blijft negende.

Robert Lewandowski keerde zondag terug in de basis van Barça, waardoor Ferran Torres naar de linkerkant verhuisde. Ansu Fati werd het kind van de rekening en begon op de bank. Ronald Araújo was geschorst, wat werd opgelost door Sergi Roberto een linie terug te schuiven. Frenkie de Jong stond zoals gebruikelijk in de basis. Bij Athletic was topscorer Oihan Sancet geschorst, waardoor Iñaki Williams de kans kreeg. De aanvaller vormde een koppel met zijn broer Nico.

In een gelijk opgaande strijd in de eerste helft waren de beste kansen voor Athletic. Ter Stegen hield Barcelona op de been door een schot van Iñaki Williams op briljante wijze over het doel te tikken, nadat Alejandro Balde op eigen helft balverlies leed. Uit de daaropvolgende hoekschop kopte Raúl García de bal op de lat. Ook Barça creëerde bij momenten gevaar, dat veelvuldig kwam van Raphinha. De rechtsbuiten scoorde in blessuretijd na een fraaie pass van Sergio Busquets. Raphinha knalde diagonaal binnen in de verre hoek: 0-1.

Kort na rust volgde de grootste kans die Lewandowski zondag in Baskenland zou krijgen. De spits kon vrij inkoppen, maar stuurde de bal naast het doel. Daarna beperkte Barça zich vrijwel uitsluitend tot verdedigen. In de 72ste minuut raakte Álex Berenguer via een lichte aanraking van Ter Stegen de paal. De Duitse keeper verrichte vervolgens kort achter elkaar cruciale reddingen op kansrijke pogingen van respectievelijk Iker Muniain en Iñaki Williams.

Athletic bleef erin geloven en lanceerde vlak voor tijd Iñaki Williams, die de bal ditmaal voorbij Ter Stegen in het doel legde. Een VAR-ingreep redde Barcelona echter: Muniain bleek de bal in aanloop in een duel met De Jong op de arm te hebben gekregen. In blessuretijd volgde een nieuwe enorme kans voor de Basken. Yuri Berchiche dacht van dichtbij binnen te schuiven, maar opnieuw wist Ter Stegen de bal uit het doel te ranselen. Ook de rebound leidde wonderbaarlijk genoeg niet tot een doelpunt voor Athletic.

