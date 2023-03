Ongekend productieve Rabiot gidst Juventus naar zege op strijdend Sampdoria

Zondag, 12 maart 2023 om 22:42 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:45

Juventus heeft zondagavond in eigen huis een overwinning weten te boeken op Sampdoria. De ploeg van trainer Massimiliano Allegri won met 4-2. Adrien Rabiot was de grote man bij Juventus door tweemaal het net te vinden. De Fransman maakte daarmee zijn zesde en zevende treffer dit seizoen. Sampdoria kwam na de 2-0 razendsnel terug tot 2-2, maar blijft dus met lege handen achter. Juventus staat nu zevende op slechts vier punten van nummer zes Atalanta. Sampdoria blijft hekkensluiter met twaalf punten.

Bij Sampdoria ontbrak Sam Lammers wegens een blessure, maar Bram Nuytinck stond wel in de basis. De verdediger zag hoe zijn ploeg na zeven minuten spelen plots gevaarlijk werd. Een lange bal van achteruit kwam terecht voor de voeten van Manolo Gabbiadini, die zijn inzet net naast zag gaan. Dat bleek een dure misser te zijn, want aan de andere kant was het via Bremer wel raak. Uit een hoekschop torende de Braziliaan boven iedereen uit, waarna zijn kopbal via de grond tegen de touwen sloeg: 1-0. Vlahovic leek niet veel later op weg naar de 2-0, maar werd tegengehouden door Bruno Amione.

???????????? wat een kopbal ?? De Fransman Adrien Rabiot kopt een goede voorzet geweldig binnen voor 2-0! ??#ZiggoSport #SerieA #JuveSamp pic.twitter.com/vfp7hXpPyG — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 12, 2023

In de daaropvolgende aanval was het wel raak. Een voorzet van Fabio Miretti belandde op het hoofd van Rabiot, die met een kopbal voor de 2-0 zorgde. Uit het niets kwam Sampdoria helemaal terug in de wedstrijd. Een voorzet vanaf rechts werd door Tommaso Augello tot doelpunt gepromoveerd en amper twee minuten later was Filip Djuricic de gevierde man na een haast identieke aanval: 2-2. Het was pas de derde keer dit seizoen dat Samp tweemaal wist te scoren in een competitiewedstrijd.

?????? ?????????????? ?????! ?? Direct na de aftrap komt Sampdoria ook nog eens op 2-2 via Filip Djuricic.. ???? Waar gaat dit eindigen? ??#ZiggoSport #SerieA #JuveSamp pic.twitter.com/T6d4qLTjC3 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 12, 2023

Na rust bleven grote kansen lange tijd uit. Juventus was de dominante partij, maar Sampdoria hield verrassend goed stand. Toch hielden de bezoekers uit Genua niet stand. Na 65 minuten maakte Rabiot zijn tweede, door fraai raak te schieten in de korte hoek. Augello beging niet veel later een overtreding, waardoor Vlahovic vanaf de stip kreeg om te scoren. De Serviër raakte echter de paal en ook in het restant van de wedstrijd speelde de spits een ongelukkige indruk. Juan Cuadrado dacht het duel alsnog te beslissen, maar zijn inzet werd knap gekeerd door doelman Martin Turk. Enkele dreigende momenten aan beide kanten volgden nog. Vlahovic stuitte in blessuretijd nog Turk, die niet kon voorkomen dat Matías Soulé de rebound binnen kopte: 4-2.

Juve weer op ???????????????????? ? Rabiot maakt zijn tweede van de avond door vol uit te halen met zijn linkerbeen ?? Tussenstand Juventus - Sampdoria: 3-2 ?#ZiggoSport #SerieA #JuveSamp pic.twitter.com/Snrkew0yoL — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 12, 2023