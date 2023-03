Studio Voetbal begint met statements van Van Ramshorst en Stekelenburg

Zondag, 12 maart 2023 om 22:45 • Guy Habets • Laatste update: 22:46

De uitzending van Studio Voetbal van zondagavond is begonnen met persoonlijke boodschappen van presentator Sjoerd van Ramshorst en verslaggever Jeroen Stekelenburg. Zij reageerden op de recente berichtgeving in de Volkskrant over de redactie van NOS Sport, waar jarenlang een onveilige werksituatie zou hebben bestaan. Zondag werd ook duidelijk dat de hoofdredactie naar aanleiding van de commotie opgestapt is.

Na een korte introductie stelde Van Ramshorst daar meteen graag iets te willen zeggen. "We zitten hier toch in een talkshow van Studio Sport en dan vind ik het logisch dat we er aandacht aan besteden", zo begon de presentator. "Er is veel gezegd en geschreven over grensoverschrijdend gedrag op de redactie. Er is een inventarisatie geweest en dat heeft veel teweeggebracht. Laat ik voor mezelf spreken: ik vind het vooral heel naar voor de mensen die hier nare ervaringen hebben gehad en voor de mensen die dat misschien nu nog steeds zo ervaren."

Stekelenburg wil daar graag op reageren en onderstreept de woorden van de presentator. "Wat jij zegt is het belangrijkste. We moeten stilstaan bij de mensen die een vervelende ervaring hadden of zich onveilig voelden. De hele redactie is een beetje in shock en verdrietig, want de hoofdredactie is opgestapt en dat hakt er echt in. Er is een hele rare sfeer hier. Het is ontzettend vervelend en pijnlijk dat dit hier heeft kunnen plaatsvinden. Wat de één ervaart als een grove of slechte grap, kan voor de ander heel hard binnenkomen. Daar moesten we ons beter bewust van zijn en daar moesten we beter mee omgaan."

Uit onderzoek van De Volkskrant bleek dat (oud-)medewerkers en andere betrokkenen te maken hebben gehad met pesterijen, seksisme en buitensluiten. Met name Tom Egbers en Jack van Gelder komen er niet goed vanaf in het artikel. Laatstgenoemde reageerde eerder deze week in HLF8 al op de situatie, terwijl Egbers zondagavond niet op tv te zien was tijdens de samenvattingen van de wedstrijden in de Eredivisie. Gert van 't Hof nam de taken van de ervaren anchorman over.