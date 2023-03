Perez: ‘Hoe hij verdedigers tergt, wat mij betreft de beste spits in Nederland’

Zondag, 12 maart 2023 om 22:35 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:37

Kenneth Perez is onder de indruk van Santiago Giménez. De aanvaller van Feyenoord was zondag tegen FC Volendam (2-1 winst) met een waar spitsendoelpunt opnieuw van enorme waarde voor zijn ploeg. "Wat mij betreft is Giménez misschien wel de beste spits op de Nederlandse velden", durft Perez te stellen in Dit was het Weekend op ESPN.

Giménez vormde in zijn eentje een plaag voor de defensie van Volendam, zag Perez. "Hij is echt zeer goed en belangrijk, die jongen. Hoe hij in de zestien met zijn lichaam de verdediging elke keer bezighoudt. De verdedigers zijn bang om tegen hem een penalty te veroorzaken." Giménez speelde in de eerste helft samen met zijn concurrent Danilo, die voor de gelegenheid als nummer 10 stond opgesteld. "Hij is wat geniepiger, gehaaider en slimmer dan Danilo."

Met name de manier waarop de 1,82 meter lange spits zijn lichaam inzet, imponeert Perez. "Het is echt een kwaliteit. Niet iedereen gebruikt zijn lichaam even goed. Hij is niet super lang of breed, maar hij is bonkig en heeft een laag zwaartepunt. Hij gebruikt de verdediger als draaischijf. Dan moet je ook een bepaalde voetbalslimheid hebben."

Feyenoord werd vroeg op achterstand gezet, maar kwam in de 52ste minuut weer op gelijke hoogte. Giménez werd het eindstation van een aanval over rechts en kon op aangeven van Lutsharel Geertruida van dichtbij binnen kon tikken: 1-1. "Hij weet gewoon hoe hij moet bewegen", zegt Perez over Giménez. "Ik zie het aan zijn loopacties, ook al wordt hij niet altijd bereikt, maar het is gewoon super spitsachtig. Deze goal ook weer: wachten, wachten, totdat Geertruida die actie maakt, en dan komt hij. Het is ook heel goed gedaan van Geertruida overigens. Maar timing bepaalt alles bij dit soort momenten. Je moet het geduld bewaren om op het juiste moment te lopen en op tijd te zijn."