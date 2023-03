Noppert haakt af bij Oranje; Van Wonderen noemt datum voor mogelijke rentree

Zondag, 12 maart 2023 om 23:55 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:06

Andries Noppert gaat zich in de aankomende interlandperiode niet bij het Nederlands elftal melden. De sluitpost kwam op 22 januari voor het laatst in actie voor sc Heerenveen, maar kwam sindsdien niet meer in actie vanwege een buik-/liesblessure. Oranje komt in het kader van de EK-kwalificatie op 24 en 27 maart in actie tegen respectievelijk Frankrijk en Gibraltar, maar volgens Heerenveen-trainer Kees van Wonderen zal Noppert dan niet in actie komen.

Noppert heeft nog altijd last van zijn blessure en traint daarom niet altijd mee met de groep. "Dat Andries is opgenomen in de voorselectie van Oranje moet je denk ik vooral als een signaal zien, van: je staat op de radar", vertelt Van Wonderen tegenover Voetbal International. "Het lijkt me niet reëel." De oefenmeester liet vlak na de bekendmaking van de Oranje-selectie al weten dat de kans klein was dat Noppert tijdens de interlandperiode in actie zou komen. "Verbaasd was ik niet, maar heel reëel... De kans is niet groot dat 'ie dat haalt", liet de oefenmeester begin maart weten tegenover Omrop Fryslân.

De eerste wedstrijd van Heerenveen na de interlandperiode vindt op 1 april plaats, wanneer de Friezen het in Alkmaar opnemen tegen AZ. Of Noppert er dan bij zal zijn is nog niet helemaal zeker. "Zoals de zaken nu staan, is dat de vroegst mogelijke gelegenheid dat Andries wellicht weer zou kunnen spelen", zegt Van Wonderen over de datum voor de mogelijke rentree van de vijfvoudig international. Toen de voorselectie van bondscoach Ronald Koeman bekend werd gemaakt, zat Noppert daar tot verrassing van velen bij. "We hebben niet veel topkeepers", liet Koeman weten op de persconferentie. "Maar we hebben er voldoende om een keuze te maken voor de drie beste."

Naast Noppert werden ook Jasper Cillessen (NEC), Bart Verbruggen (RSC Anderlecht), Mark Flekken (SC Freiburg) en Kjell Scherpen (Vitesse) opgeroepen. Met name over de keuze van Koeman om Scherpen op te nemen was de nodige verbazing. De goalie maakte in de periode voor de selectie bekend werd gemaakt geen al te stabiele indruk bij Vitesse.