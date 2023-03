Bart Nieuwkoop scoort tegen de koploper en brengt spanning in België terug

Zondag, 12 maart 2023 om 20:51 • Guy Habets

Union Sint-Gillis heeft de Belgische Pro League weer wat spannender gemaakt. De formatie uit Brussel verkleinde de achterstand op koploper KRC Genk door een rechtstreeks duel met 1-2 te winnen. Bart Nieuwkoop was belangrijk voor Union door drie minuten voor rust de gelijkmaker in te koppen en maakte op die manier zijn derde competitietreffer van het seizoen.

Bijzonderheden:

Koploper Genk pakte in de thuiswedstrijd tegen nummer twee Union na een klein half uur de voorsprong via Bryan Heynen, die een strafschop benutte. Die marge werd door de thuisploeg echter niet mee de rust in gekomen, want Nieuwkoop kopte in minuut 42 de gelijkmaker binnen. Hij was het oplettendst bij de tweede paal en klopte doelman Maarten Vandevoordt in de korte hoek. Twee minuten later werd het via Simon Adingra ook nog 1-2 en dat bleek een forse dreun te zijn voor Genk. Zij kwamen in de tweede helft niet meer aan een gelijkmaker. Union nadert Genk op de ranglijst nu tot op vijf punten.

Wedstrijdverloop:

24' 1-0 Bryan Heynen (P)

42' 1-1 Bart Nieuwkoop (assist van Simon Adingra)

44' 1-2 Simon Adingra (assist van Victor Boniface)