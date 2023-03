Ruud van Nistelrooij haalt ondanks ruime zege van PSV uit naar zijn spelers

Zondag, 12 maart 2023 om 20:29 • Guy Habets

Ruud van Nistelrooij stond ondanks de 5-2 overwinning op SC Cambuur van zondagmiddag met een slecht gevoel voor de camera van ESPN. De oefenmeester van PSV was niet te spreken over de wijze waarop zijn ploeg zich, met name in de openingsfase, presenteerde en weet dat aan onderschatting. Dat vindt Van Nistelrooij onacceptabel.

Cambuur opende al vroeg de score via Remco Balk en diezelfde Balk had even later zelfs de 0-2 op de schoen. Ook Mimoun Mahi had tot scoren kunnen komen en dat leidde tot onvrede bij Van Nistelrooij. "Ik ben zeer geïrriteerd over hoe we aan de wedstrijd begonnen", zei de coach van PSV tegen ESPN. "De energie en ambitie waar we mee uit de kleedkamer kwamen, was onacceptabel. Ze hadden er gewoon drie kunnen maken en dan maak je het jezelf heel moeilijk."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van Nistelrooij denkt te weten waar de matige start van PSV aan lag. "Het zal onderschatting zijn. Maar dat kan dit PSV zich echt niet veroorloven. Het is voor mij echt een grote vraag waarom dit gebeurt." Uiteindelijk wisten de Eindhovenaren voor rust op gelijke hoogte te komen via Xavi Simons, waarna Patrick van Aanholt en Anwar El Ghazi in de tweede helft voor een 3-1 voorsprong zorgden. Toch bleef Cambuur in de wedstrijd en nadat Björn Johnsen eerst nog een enorme kans miste, kopte hij even later de 3-2 binnen.

Lang kon de ploeg uit Leeuwarden niet genieten van die goal, want na een domme handsbal van Léon Bergsma ging de bal op de stip en maakte Fábio Silva er 4-2 van. Door een fraaie goal van El Ghazi eindigde de teller voor PSV uiteindelijk op vijf en wordt er aansluiting gehouden met de top van de Eredivisie. De achterstand op koploper Feyenoord is drie punten, maar de Rotterdammers komen zondagavond nog in actie tegen FC Volendam.