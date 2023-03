Hoofdredactie NOS Sport per direct weg; ook vrouw Tom Egbers trekt conclusies

Zondag, 12 maart 2023 om 20:05 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:19

De voltallige hoofdredactie van NOS Sport treedt per direct terug, zo meldt de omroep in een persverklaring. Het besluit is ‘in goed onderling overleg’ met de NOS-directie genomen. Het betekent dat hoofdredacteur Maarten Nooter en adjunct-hoofdredacteuren Pim Marks, Selma Schuurman en Ewoud van Winsen per direct hun taken neerleggen. Tegelijkertijd wordt bekend dat Janke Dekker, de vrouw van Tom Egbers, zich terugtrekt als voorzitter van Mores, het meldpunt ongewenste omgangsvormen voor de Nederlandse culturele en creatieve sector.

De hoofdredactie had zelf al de conclusie getrokken 'op termijn' te zullen vertrekken, maar na veel kritiek is het besluit genomen om per direct op te stappen. Vrijdag bracht de Volkskrant zijn onderzoek naar buiten over grootschalige misstanden op de werkvloer bij NOS Sport. Daaruit bleek dat (oud-)medewerkers en andere betrokkenen te maken hebben gehad met pesterijen, seksisme en buitensluiten.

Met name presentators Egbers en Jack van Gelder kwamen er niet goed af. Egbers zou zich volgens diverse medewerkers van de redactie schuldig hebben gemaakt aan pestgedrag en (seksuele) intimidatie. Egbers meldde zichzelf af voor de samenvattingen van de Eredivisie op zondagavond, die hij normaal gesproken presenteert. De anchorman zou in 2005, op 48-jarige leeftijd, kortstondig een affaire hebben gehad met een 22-jarige stagiaire. Daarna zou hij ook vormen van stalkgedrag hebben vertoond. Egbers zou de stagiaire net zo lang hebben lastiggevallen tot ze uiteindelijk voor de toenaderingspogingen viel.

Toen de affaire over was, zorgde dat op de redactie voor een ongezonde situatie volgens De Volkskrant. Egbers zou de stagiaire in het bijzijn van diverse medewerkers onder meer ‘het vergif’, ‘serpent’ en ‘de as van het kwaad’ hebben genoemd. Daarnaast maakte hij wanneer ze langsliep handgebaren waarmee hij deed alsof hij haar keel doorsneed. Zijn vrouw Janke Dekker was al op de hoogte van de affaire, voordat de Volkskrant zijn bevindingen naar buiten bracht.

De 59-jarige vrouw van Egbers maakt in haar persverklaring verwijten aan de krant. Volgens Dekker staan er 'een aantal onjuistheden' in het lange stuk van de Volkskrant, ondanks dat zij het dagblad daarop na inzage al had gewezen. Het gaat momenteel niet goed met Egbers, schrijft Dekker. "Ik houd dit statement, mede gezien het feit dat het met de gezondheid van mijn man door deze onjuiste berichtgeving en met name de gevolgen daarvan niet goed gaat, inhoudelijk verder kort. Er was sprake van een affaire in een periode dat het niet goed ging met Tom. Dat was een wederkerige relatie waarbij ook de jonge vrouw initiatieven nam en bijvoorbeeld een grote hoeveelheid berichten aan mijn man verstuurde."