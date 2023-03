Roma gaat ondanks eerste treffer van Wijnaldum onderuit in doelpuntrijk duel

Zondag, 12 maart 2023 om 20:02 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:14

AS Roma heeft in eigen huis een pijnlijke nederlaag geleden tegen Sassuolo. De bezoekers kwamen via Armand Laurienté (tweemaal), Domenico Berardi en Andrea Pinamonti liefst viermaal tot scoren in Rome. Treffers van Nicola Zalewski, Paulo Dybala en Georginio Wijnaldum, die in minuut 95 voor de aansluitingstreffer zorgde, bleken niet genoeg voor een resultaat: 3-4. Marash Kumbulla dupeerde Roma door in de blessuretijd van de eerste helft rood te krijgen wegens een harde trap richting Berardi. Roma staat vijfde en weet dat de derby volgende week tegen Lazio mogelijk cruciaal wordt.

Bij Roma ontbrak trainer José Mourinho nog wegens een schorsing. Wijnaldum was de enige Nederlander die aan de aftrap verscheen. De Oranje-international stond centraal op het middenveld naast Nemanja Matic en Edoardo Bove. Leonardo Spinazzola en Zalewski moesten vanaf de zijkanten voor de aanvoer richting Tammy Abraham en Stephan El Shaarawy zorgen. Dybala begon op de bank. Aan de kant van Sassuolo moest Abdou Harroui het doen met een plek op de bank. Laurienté, Pinamonti en Berardi vormden de voorhoede van i Neroverdi.

Wijnaldum kreeg al in de tweede minuut de kans om de score te openen. De middenvelder schoot vanaf de rand van de zestien en zag hoe Andrea Consigli redding bracht. Tot teleurstelling van het Stadio Olimpico kwam Sassuolo in de dertiende minuut op voorsprong, nadat Laurienté profiteerde van matig wegwerken van Rui Patrício: 0-1. Vijf minuten later stond het alweer 0-2 en weer was Laurienté de gevierde man. Berardi had vanaf rechts een pass in huis op de Fransman, die de bal niet goed raakte maar wel langs Patrício kreeg. Roma moest in de achtervolging en kwam in de 25ste minuut op 1-2. Spinazzola had vanaf links een uitstekende voorzet in huis op Zalewski, die het net vond met een stuiterende volley: 1-2. De Pool had even later zelf een goede voorzet in huis op Wijnaldum, die bij de tweede paal naast kopte.

1-2 leek de ruststand te gaan worden, maar het werd nog mooier voor Sassuolo. In de derde minuut van de blessuretijd kreeg Kumbulla rood, nadat hij Berardi uit het niets een schop verkocht. De bezoekers kregen een strafschop, die door Berardi zelf werd benut: 1-3. Roma moest iets verzinnen en dus was de entree van Dybala bij de start van de tweede helft een logische. De Argentijn liet zich vijf minuten na zijn invalbeurt direct gelden met een schitterend schot in de kruising: 2-3. Amper een minuut later trof Berardi aan de andere kant de lat. Ondanks de ondertalsituatie bleef Roma met regelmaat gevaarlijk, maar een kwartier voor tijd gooide Pinamonti het duel in het slot. De spits zag zijn stift succesvol over Patrício in het doel belanden: 2-4. Wijnaldum maakte er in minuut 95 ook via een stiftje 3-4 van, maar verder kwam Roma niet.

