‘Dit soort dingen blijven onopgemerkt in media: Virgil van Dijk wordt overschat’

Zondag, 12 maart 2023 om 19:40 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:47

Virgil van Dijk moet het na een moeizaam optreden tegen Bournemouth (1-0 verlies) ontgelden. De aanvoerder van Liverpool wordt door oud-verdediger Jason Cundy behoorlijk bekritiseerd, bijvoorbeeld om zijn rol bij het tegendoelpunt van Philip Billing. "Persoonlijk vind ik dat hij wordt overschat", aldus de 53-jarige Cundy, die uitkwam voor onder meer Chelsea en Tottenham Hotspur, op radiostation talkSPORT.

Liverpool is bezig aan een uiterst moeizaam seizoen, maar leek dat vorige week te doorbreken met de historische 7-0 overwinning op aartsrivaal Manchester United. Zaterdag ging het tegen Bournemouth toch weer mis. Van Dijk slaagde er in de 28ste minuut niet in om de versnelling van Dango Ouattara bij te benen, waarna de voorzet van laatstgenoemde ingetikt kon worden door Billing. Liverpool slaagde er in het restant van de wedstrijd niet meer in om dat te herstellen, ook omdat Mohamed Salah een penalty miste.

Van Dijk staat bekend als een van de beste verdedigers ter wereld en werd onlangs bij de FIFA-awards nog opgenomen in het elftal met de beste spelers van afgelopen jaar. Cundy denkt dat Van Dijk door 'liefde vanuit de media' groot wordt gemaakt. "Het lijdt geen twijfel dat hij een briljante centrale verdediger is hoor, maar hij maakt te veel fouten, fouten waarvan ik denk dat ze onopgemerkt blijven."

"Ik denk dat Van Dijk achttien goede maanden heeft gehad en ik weet dat de blessure daarna invloed heeft gehad." De Oranje-international scheurde op 17 november 2020 zijn voorste kruisband af en keerde na tien maanden revalidatie terug. "Het doelpunt van zaterdag heeft alleen niets met die blessure te maken", zegt Cundy. "Zodra Dango Ouattara versnelt en wegkomt bij Van Dijk, lijkt hij gewoon te stoppen. Hij schat de situatie verkeerd in."

Cundy noemt Van Dijk dus wel degelijk 'een briljante verdediger', maar nuanceert het beeld dat volgens hem bestaat. "Mensen vergelijken Van Dijk met legendes als John Terry en Rio Ferdinand, maar hij zit niet in dezelfde categorie. Hij mag hun veters niet eens strikken."