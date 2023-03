Nederlandse tandem van Leverkusen is ongrijpbaar en knipoogt naar Koeman

Zondag, 12 maart 2023 om 19:24 • Tom Rofekamp • Laatste update: 19:58

Bayer Leverkusen heeft het competitieduel met Werder Bremen zondag 'op zijn Nederlands' gewonnen. Mitchel Bakker en Jeremie Frimpong legden de basis voor de 2-3 overwinning van die Werkself, terwijl laatstgenoemde ook nog aangever was bij de treffer van Bakker. Leverkusen kruipt door de overwinning richting de achtste plek in de Bundesliga; Werder blijft elfde.

Met Frimpong en Bakker verschenen twee van de drie Nederlanders van Leverkusen aan de aftrap. Daley Sinkgraven begon op de bank en zou pas twee minuten voor tijd in het veld komen. Hij zag de tandem Frimpong-Bakker in minuut 34 voor het eerst beslissend zijn. Frimpong, mee opgekomen op rechts, 'chipte' een voorzet richting het zestienmetergebied, waar Bakker zich had gemeld. De linkspoot nam aan op zijn borst en volleerde kiezelhard achter Werder-doelman Jiri Pavlenka.

Wat een ?????????? van Mitchel Bakker! ?? Jeremie Frimpong levert de assist met als vervolg deze heerlijke knal van Bakker! 1-1 bij rust! ?? Schakel in voor de tweede helft: https://t.co/d3k4iUerZw#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/bb40dbH9IY — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) March 12, 2023

Daarmee maakte Bakker de 1-1: Marvin Ducksch had Werder vier minuten daarvoor al op voorsprong gezet. Even na rust was het de beurt aan Frimpong. Weer bevond de back zich in de vijandige zestien, waar hij met links zijn geluk besloot te beproeven. De bal zeilde via een Werder-verdediger langs Pavlenka: 1-2. Die stand leek lang intact te blijven, maar in het slot werd er nog tweemaal gescoord. Adam Hlozek zette namens Leverkusen eerst de 1-3 op het scorebord, voordat Niclas Füllkrug het slotakkoord verzorgde.