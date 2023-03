Danny Blind liet Ajax ondanks zoon Daley weten wat hij van Owen Wijndal vond

Zondag, 12 maart 2023 om 21:25 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:51

Danny Blind was geen voorstander van de komst van Owen Wijndal. Dat weet NRC, dat een uitgebreide reconstructie van de zomerse transferperiode bij Ajax maakte, te melden. Blind senior liet bij de leiding van Ajax weten dat hij de aankoop onverstandig vond, maar wist dat zijn mening niet zwaar meewoog omdat zoon Daley eveneens linksback is en toen nog onder constract stond in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax raakte afgelopen zomer basisspelers Ryan Gravenberch, Sébastien Haller, Antony en Lisandro Martínez kwijt. Het leverde Ajax ruim 200 miljoen euro op. De Amsterdammers besloten de markt op te gaan en haalden onder meer Steven Bergwijn, Owen Wijndal, Calvin Bassey, Francisco Conceição en Brian Brobbey binnen voor zo'n negentig miljoen euro. Verschillende media waren lovend over de slagvaardigheid van Ajax, maar bij de club zelf was de stemming minder optimistisch, zo schrijft NRC.

Zo waren er meerdere scoutingsrapporten beschikbaar over Wijndal, die er lang niet altijd goed vanaf kwam. Met name de verdedigende kwaliteiten van de 23-jarige linkspoot werden in twijfel getrokken. Blind had als assistent-trainer van het Nederlands elftal en voormalig commissaris technische zaken inzicht in de scoutingsrapporten en hield op de achtergrond contact met de leiding van Ajax. Blind liet weten de aankoop van Wijndal een onverstandige te vinden, maar wist dat zijn mening op dat punt weinig gewicht had. Zoon Daley speelt immers op dezelfde positie.

De wijze waarop Bassey werd binnengehaald, zorgt ook voor opgetrokken wenkbrauwen. De club had geen enkel scoutingsrapport over de speler van Rangers, maar besloot na het zien van enkele videobeelden om toch 23 miljoen euro neer te leggen. Scouts voelden zich gepasseerd, omdat er bij hen twijfels speelden over de technische capaciteiten van de Nigeriaans international. De Raad van Commissarissen was ook ontevreden. Zij vonden dat ze niet voldoende werden geïnformeerd.