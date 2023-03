Ajax zag deal ‘ontploffen’ nadat zomerse poging om Arne Slot te halen mislukte

Zondag, 12 maart 2023 om 19:11 • Guy Habets • Laatste update: 19:10

Ajax hoopte afgelopen zomer Arne Slot aan te kunnen stellen als opvolger van de naar Manchester United vertrokken Erik ten Hag. Dat blijkt uit een reconstructie van de transferzomer van NRC, dat meldt dat de coach van Feyenoord bedankte voor de mogelijkheid. Dat, en de aanstelling van Alfred Schreuder als nieuwe trainer, zorgde voor een 'ontploffing' in Amsterdam.

Ajax zocht al in het voorjaar van 2022 naar een nieuwe technisch directeur na het gedwongen vertrek van Marc Overmars. Voor die positie was Alex Kroes, ondernemer en aandeelhouder bij Go Ahead Eagles, in beeld. Na serieuze en positieve gesprekken tussen Kroes en diverse mensen binnen Ajax, waaronder Danny Blind, leek een dienstverband in de Johan Cruijff ArenA dichtbij voor de oprichter van zaakwaarnemersbureau SEG. Toch hoorde Kroes vanaf april weinig meer, ook omdat Ajax toen te horen kreeg dat Erik ten Hag naar Manchester United zou vertrekken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Op 13 mei is Kroes het zat en laat hij Leen Meijaard, voorzitter van de Raad van Commissarissen, weten dat hij op de site van Go Ahead Eagles wil melden dat hij zijn aandelen in de club uit Deventer gaat verkopen vanwege de gesprekken met Ajax. Meijaard vindt dat niet prettig en reageert door te zeggen dat hij liever niet heeft dat de naam van de Amsterdamse club genoemd wordt. Later die middag escaleert de zaak wanneer bekend wordt dat niet Slot, maar Schreuder de volgende trainer van de hoofdstedelingen wordt.

Slot werd gepolst door Ajax, maar zonder succes. Dat de Amsterdammers door waren geschakeld naar Schreuder, was Kroes niet bekend en daar baalde hij van. Het zou immers kunnen dat Kroes en Schreuder samen zouden moeten gaan werken. De 'ontploffing' was voor de beoogde technische man reden om de gesprekken met Ajax stop te zetten. Later bleek Kroes niet de enige te zijn die bedankte voor de job, want ook Michael Edwards van Liverpool en Christoph Freund van RB Salzburg laten na toenadering weten dat ze geen interesse hebben in een dienstverband bij Ajax.