Pisnijdige Ten Hag haalt arbitrage door het slijk: ‘Denk daar maar eens over na’

Zondag, 12 maart 2023 om 18:49 • Tom Rofekamp

Erik ten Hag heeft na het 0-0 gelijkspel tegen Southampton hard uitgehaald naar de dienstdoende arbitrage. De manager van Manchester United was zichtbaar gepikeerd over de rode kaart van Casemiro en de daaropvolgende penaltysituatie. "Deze wedstrijd is beïnvloed door de scheidsrechter", klaagt Ten Hag tegenover de camera van Sky Sports.

De Tukker opende het post-match interview nog met een lofzang op zijn ploeg. "Een groot compliment aan het team", zei hij. "Ze hebben opnieuw veel karakter getoond. Je staat lange tijd met tien en je hebt donderdag ook nog gespeeld. Nogmaals: dit team is fit, zowel fysiek als mentaal. Ze hebben een geweldige performance neergezet, we hadden deze wedstrijd kunnen winnen."

Ten Hag leek met dat laatste al in te spelen op een volgens hem externe oorzaak van het puntenverlies. Als hem gevraagd wordt of United vlak voor rust een strafschop had moeten krijgen (Armel Bella-Kotchap maakte hands), reageert de Tukker met een volmondig 'ja'. "Absoluut, daar bestaat geen twijfel over. Ik begrijp niet waarom de VAR niet ingrijpt, want daarvoor deed hij dat wel."

Met dat laatste doelt Ten Hag op de rode kaart van Casemiro. De Braziliaan vloog in minuut 32 met twee gestrekte benen in op Carlos Alcaraz en mocht linea recta vertrekken van arbiter Anthony Taylor. "Casemiro heeft meer dan vijfhonderd wedstrijden in Europa gespeeld", werpt Ten Hag tegen. "Nooit kreeg hij een rode kaart. Nu krijgt hij er in – wat is het, vier, vijf wedstrijden? – twee. Denk daar maar eens over na. Hij speelt hard, maar fair We zullen een manier vinden om hem te vervangen, maar dat is niet het probleem. Deze wedstrijd is beïnvloed door de scheidsrechter."