Heitinga reageert op onsmakelijke liedjes over Feyenoord vanuit het Ajax-vak

Zondag, 12 maart 2023 om 17:46 • Guy Habets • Laatste update: 17:50

John Heitinga heeft na afloop te horen gekregen dat fans van Ajax tijdens de uitwedstrijd bij sc Heerenveen (2-4) zeer onsmakelijke liederen zongen over Feyenoord en Rotterdam. Meermaals was het 'bommen op Rotterdam' te horen, waarmee de Ajacieden refereren aan het grootschalige bombardement op de havenstad in de Tweede Wereldoorlog. Heitinga zei op de persconferentie de spreekkoren niet gehoord te hebben, maar veroordeelde ze wel.

Ajax zegevierde in het Abe Lenstra Stadion dankzij goals van Mohammed Kudus, Edson Álvarez, Steven Bergwijn en Kenneth Taylor. De zege werd echter overschaduwd door spreekkoren uit het uitvak. De aanwezige Amsterdamse fans zongen in de aanloop naar de Klassieker van volgende week zondag over 'bommen op Rotterdam'. Op de persconferentie werd Heitinga door Mike Verweij van De Telegraaf gevraagd naar die liederen. "Het is me ontgaan, maar het is natuurlijk niet goed als dat zo is. Als jij zegt dat het gebeurd is, dan geloof ik je. We zijn blij met de overwinning, maar dit soort spreekkoren hoor je natuurlijk liever niet."

Heitinga was wel zeer te spreken over Steven Bergwijn, die na een fraaie aanval de 0-3 op zijn naam zette. De vleugelaanvaller wipte de bal na een fraaie combinatie met Dusan Tadic over twee verdedigers heen en prikte door de benen van Xavier Mous raak. Dat moment leidde tot blijdschap bij Heitinga. "Er is een hoop om hem te doen geweest en iedereen vindt wat van zijn vorm, maar ik zeg altijd dat het vanzelf goed zal komen als je de dingen doet die je moet doen", zei de coach bij ESPN. "Dat deed hij ook."

De oefenmeester van Ajax verwacht dat er nog veel meer in het vat zit voor Bergwijn. "Steven heeft exceptionele kwaliteiten en daar gaan we nog heel veel plezier aan beleven dit seizoen. We gunden hem allemaal die goal die hij maakte en ik vond het eigenlijk vooral jammer van die tweede, die op de paal ging. Dat was ook echt een geweldige actie. Die actie voor de 0-3? Die heb ik net teruggezien. Hij bedenkt het en dan moet je het ook nog maar uit zien te voeren. Er zijn maar weinig spelers die dat op dit tempo kunnen." De regerend landskampioen staat in elk geval voor even op gelijke hoogte met Feyenoord. De Rotterdammers komen zondagavond nog in actie.