Thijs Dallinga belandt in de dubbele cijfers na fraai doelpunt tegen Angers

Zondag, 12 maart 2023 om 17:17 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:45

Thijs Dallinga heeft zich zondagmiddag laten gelden bij Toulouse. De Nederlander maakte in de wedstrijd bij Angers de tweede en laatste goal van de wedstrijd: 0-2. Dallinga was het eindstation van een zeer vlotlopende aanval van les Violets. De voormalig aanvaller van Excelsior staat nu op tien doelpunten in de Ligue 1. Door de overwinning klimt Toulouse naar de elfde plek in de Ligue 1, terwijl Angers met tien punten de troosteloze hekkensluiter is.

Naast Dallinga waren ook Branco van de Boomen, Stijn Spierings en Zakaria Aboukhlal verzekerd van een basisplaats. Na een ietwat stroeve openingsfase kregen de bezoekers meerdere mogelijkheden. Zo waren Brecht Dejaegere, Rafael Ratão en Dallinga kansrijk. Laatstgenoemde kopte teleurstellend over. Aan de andere kant was Pierrick Capelle dicht bij de 0-1, maar hij zag zijn vrije trap net naast het doel belanden. Ook Farid El Melali kreeg een goede kans voor Angers, maar hij mikte over. Mikkel Desler schoot aan de andere kant wel raak. De Deen kreeg een rebound voor zijn voeten en vond het net met een hard schot door het midden: 0-1.

?????????? ???????????????? doet het razendsnel na rust! ?? Binnen de minuut komt Toulouse via de Nederlandse goalgetter op een dubbele voorsprong tegen Angers.. ?#ZiggoSport #Ligue1 #SCOTFC pic.twitter.com/zswBJxfJOU — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 12, 2023

Vlak na rust was ook Dallinga trefzeker. Na een fraaie aanval over meerdere schijven kwam de bal voor de voeten van de Nederlander, die de korte hoek wist te vinden: 0-2. Toulouse leek de wedstrijd in de tas te hebben, maar Capelle kwam in de 67ste minuut dicht bij de aansluitingstreffer. Hij stuitte echter op Toulouse-doelman Maxime Dupé. Daarmee was het grootste gevaar van Angers geweken. Spierings kreeg in de slotfase nog de mogelijkheid op 0-3, maar zijn schot werd gekeerd door Paul Bernardoni. Ondanks de tien minuten aan blessuretijd kwam de zege van Toulouse niet meer in gevaar.